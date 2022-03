MacKenzie Scott spendet 436 Millionen Dollar an Hilfsorganisation

New York

Die US-amerikanische Milliardärin MacKenzie Scott hat 436 Millionen Dollar an die Hilfsorganisation Habitat for Humanity gespendet. Die Hilfsorganisation setzt sich für den Bau von Unterkünften für Benachteiligte ein. Der Vorstandsvorsitzende von Habitat for Humanity International, Jonathan Reckford, sagte am Dienstag, die Organisation freue sich sehr über die Spende. Dies gelte besonders in einer Zeit, in der Wohnraum für manche Menschen so unerschwinglich sei wie nie zuvor.

Die Dachorganisation erhielt 25 Millionen Dollar von Scott und ihrem Ehemann Dan Jewett. Die restlichen 411 Millionen Dollar werden unter den Habitat-Ortsgruppen aufgeteilt. Das Vermögen 51-jährigen Autorin und Unternehmerin wird auf rund 48 Milliarden Dollar geschätzt. Sie hat angekündigt, mehr als die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Ihre Spenden belaufen sich in den vergangenen zwei Jahren auf mehr als acht Milliarden Dollar. Scott äußert sich nicht zu den Spenden nicht.

RND/AP