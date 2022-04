Drei Frauen, ein deutscher Superstar und die Frage, wer die nächste Super-Influencerin sein wird. So weit, so gut. Das Liebesleben des Mats Hummels ist eigentlich nicht so außergewöhnlich, dass es tagelang DAS Thema in den sozialen Medien hätte sein müssen. Aber so manches, was in dieser digitalen Welt passiert, ist schlicht nicht erklärbar und so wohl auch, warum ausgerechnet Mats Hummels und seine drei Frauen zum Internet-Hit wurden - und der Fußball-Profi jetzt sowas wie der Sexgott des Twitterversums ist.

Dort geht nämlich vor allem eine Frage rum: Wer wird die nächste sein?

Aber fangen wir von vorne an - mit den beteiligten Personen. Da wäre zum einen Mats Hummels, Fußballprofi bei Borussia Dortmund und früherer Nationalspieler mit schätzungsweise nicht allzu wenig Geld auf dem Konto, was durchaus gewisse Begehrlichkeiten wecken könnte. Zum anderen wäre da Cathy Hummels, seine Ehefrau, Mutter seines Kindes Ludwig und Influencerin. Räumlich getrennt sind die drei schon länger, während Mats Hummels nach Dortmund zog, blieb Cathy mit Ludwig in München. Seit dem vergangenen Jahr sollen die beiden aber auch als Paar getrennt sein, munkelt die Boulevardpresse - was jedoch keiner bisher bestätigt hat.

Mats Hummels und sein Liebesleben: Drei Frauen und ein Fußballstar

Ebenfalls im vergangenen Jahr, nach der angeblichen Trennung von Cathy, soll Mats Hummels angeblich - beziehungsweise ebenfalls laut Medienberichten der Boulevard-Blätter - eine Liebelei mit Tischtennisspielerin Lisa Straube begonnen haben. Das angebliche Glück währte wohl nicht lange.

Es wurde ruhig um das Liebesleben des Mats H., bis da kürzlich Céline Bethmann, ihrerseits Siegerin der Heidi-Klum-Show „Germanys Next Topmodel“, auf Instagram von einem Dinner-Date mit Mats Hummels schrieb. Damit es keine Zweifel gibt, war er markiert in dem Post. Aufgetischt wurden Steaks und Kartoffelstampf, deutlich weniger ansehnlich als die zwei Protagonisten. Was wie ein Randaspekt erscheint, wird im Laufe dieser Geschichte noch von zentraler Bedeutung werden. Hinterher postet das Model ein Selfie - und Followerinnen und Follower wollen erkannt haben, dass das an einem ganz bestimmten Ort aufgenommen worden ist: Im Schlafzimmer von Mats Hummels!

Cathy Hummels teilt gegen die Konkurrentinnen aus

Aber, wir erinnern uns, der junge Herr ist ja offiziell noch verheiratet! Deshalb holt die Ehefrau zu einem kleinen Gegenschlag aus. Sie schreibt, ebenfalls auf diesem Instagram, dass sie ein Dinner-Date mit Ludwig habe, es aber nicht Fleisch und Kartoffeln gebe, sondern vegane Lasagne. Versehen wird das mit dem Hashtag #GermanysNextTopmama. Das dürfte dann wohl so ziemlich jeder, der diese Posse verfolgt hat, eindeutig zuordnen: Kein Topmodel, sondern Topmama, kein Steak mit Kartoffelstampf, sondern vegane Lasagne.

Außerdem teilt Cathy Hummels eine angebliche Nachricht von ihrer Nebenbuhlerin, woraufhin wiederum Herzblatt Nummer 3 sich einschaltet, das ja eigentlich Herzblatt Nummer 2 ist: Lisa Straube springt Cathy Hummels zur Seite - sie findet nämlich, dass das Verhalten von Céline Bethmann respektlos und die Sticheleien erbärmlich seien.

Möglicherweise durch einen kleinen Shitstorm verärgert, holt Céline Bethmann zum K.O.-Schlag aus - sie teilt eine private Nachricht von Mats Hummels in ihren sozialen Medien. Zu lesen ist dabei, dass sie sich zum Dinner verabreden und er ihr bestätigt, Single zu sein: „Oh Gott, ja, sonst lade ich dich nicht zum Essen ein“, steht da geschrieben. Spiel, Tor, Sieg. Es ward das vorerst letzte Mal, dass man in der Causa Hummels von ihr hörte.

Mats Hummels Dreierkette: Eine Ablenkung von Corona, Krieg und Gewalt

Drei Frauen in einem Jahr dürften, vorausgesetzt der gute Mann ist wirklich alleinstehend, kein Grund für das Internet-Volk sein, so auszurasten. Aber offensichtlich haben viele nach zwei Jahren Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine genug von deprimierenden, traurigen, schlechten Nachrichten voller Angst und Gewalt. Und so schaukelt sich da was hoch auf Twitter, was seit Tagen schon als beste Unterhaltung dienen kann für all jene, die sich mal ablenken müssen oder gerne mal wieder schmunzeln und lachen möchten.

Ausgang findet das alles bei einem Twitter-Nutzer namens J.J. Buddenbrook, der mal zusammenfasst, was bis dato passiert ist und welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat – es ist nämlich nicht so, dass uns das alle gar nicht beträfe!

Wie sich Cathy Hummels, Lisa Straube und Céline Bethmann um den Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels streiten und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Ein Thread. Hier geht‘s lang ⬇️ — j.j. budd€nbrook (@jjbuddenbrook) April 11, 2022

Mats Hummels und die drei Frauen: Twitter dreht durch - und Hummels mischt mit

15.000 Herzen und 1500 Retweets gab es für die Zusammenfassung zu Mats Hummels und seinen drei Damen binnen kurzer Zeit - und die Menge stimmte sofort mit ein. Achtung, es folgt Ironie: Da wird Mats Hummels mit einer neuen Frau gesehen (Angela Merkel), da bekommt er bei dem ein oder der anderen Hausverbot, hat Dates mit Müttern, füßelt unter dem Tisch oder wird zum nächsten Bachelor gekürt. Und so entsteht die Legende eines Herzensbrechers, der selbst Britney Spears geschwängert haben soll.

Mats Hummels schon wieder mit neuer Frau gesichtet pic.twitter.com/pHwgMBdWtI — F!$ (@tj_svw) April 11, 2022

mats hummels ist unersättlich pic.twitter.com/ZidWKGZmHF — amore sexy (@Wurst__wasser) April 11, 2022

manche glauben irgendwie nicht dass j.j. budd€nbrook wirklich seine Masterarbeit über mats hummels geschrieben hat pic.twitter.com/VpvQikq4x9 — oliver | hahhmr (@OlliL) April 12, 2022

Während Twitter und auch Instagram ganz viel Lust auf diese von der „Bild“ liebevoll als Dreierkette bezeichnete Konstellation hat, machen nicht mehr alle Beteiligten mit. Wohl aber die beiden Erstinvolvierten. Mats Hummels schrieb bereits am Tag nachdem alles anfing, dem 12. April, auf Twitter, dass er sich köstlich amüsiere. Einen Tag später, einem Mittwoch, resümierte er, mit leicht selbstironischem Hashtag: „Was ne Woche für Twitter!! #DiePassion“, was wiederum bei dem ein oder anderen Twitterer zu kreativen Höchstleistungen führte.

Mal ein Kompliment an Twitter! Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets — Mats Hummels (@matshummels) April 12, 2022

Wenn die #Pandemie wegen „zu stressig/nervig“ beendet wurde,der Krieg in der #Ukraine langweilig wird und mit #DiePassion eine #RTL-Show sowie unter #MatsHummels das Liebesleben eines Fußballers trenden, hat die Instagramisierung von Twitter begonnen und D seine Bräsigkeit wieder — Alexis (@______Alexxis) April 13, 2022

Cathy Hummels postet Familienbilder - mit Mats

Während Céline Bethmann und Lisa Straube sich recht schnell zurückzogen, füttert Ehepaar Hummels die Neugierigen weiter. Cathy Hummels postet nämlich fleißig Familienbilder - die waren zuletzt eher rar. Da wird die kleine Familie beim Spielen und Blödsinn machen gezeigt, versehen mit Kommentaren wie „Es ist ein guter Tag, um ein lustiger Tag zu werden“. Ein weiteres Bild zeigt die Familie an Ostern, der Titel des Bildes lautet „Family, no matter what“. Außerdem ist zu lesen, Mats richte aus: „Mein Name ist Hase #Ichweissvonnichts“.

Und auch der liebestolle Fußballspieler hat mal wieder ein privates Bild gepostet, offenbar hält er sich, wie auch seine Ehefrau, in Österreich auf. Das Bild zeigt ihn im leeren Lokal „Stanglwirt“ in Tirol, versehen hat er das Foto mit einem Teddybär. Ein gefundenes Fressen für die Community, die von Twitter zu Instagram wanderte.

„Meine Mutter bedankt sich für das Date“, steht da. Oder „Dinner Date - aber mit wem?“ Dass die Interessierten nicht teilhaben dürfen, finden einige gar nicht cool. „Mir fehlt der Tag, wer das Dinner Date ist. Bisschen enttäuschend“, schreibt eine Frau. So manch einer hat zudem die vielen leeren Tische bemerkt und tippt auf Speeddating, um das nächste Herzblatt zu finden: „Gib zu, Bruder, du alleine, 10 Chicks, und mit jeder machst du ne halbe Stunde Date an jedem Tisch“, orakelt ein Herr.

Mats Hummels befeuert die Diskussion um sein Liebesleben auf Instagram

Ein anderer bietet an: „Wie sieht‘s aus? Date? Morgen Abend? Mache auch kein großes Tamtam, keine Markierungen, Insta bleibt aus und gebe gerne das Handy an der Tür ab. Zudem mach ich das Steak medium rare und ansprechend zubereitet. Let me know. Kussi Bussi xxx“. Auch zahlreiche Bachelor-Anspielungen sind zu finden: „Perfektes Outfit für die Nacht der Rosen“, heißt es da etwa. Ob Mats Hummels tatsächlich Ambitionen hegt, der nächste Bachelor zu werden? Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland hat sein Management diesbezüglich nicht geantwortet.

Das Thema Mats Hummels wird damit wieder ins Rollen gebracht pic.twitter.com/eTO2KpPfZN — Leon Werder (@Leon_hr_) April 18, 2022

Für Mats Hummels scheint es offenbar jedoch nicht allzu unangenehm zu sein, als liebestoller Möchte-Gern-Bachelor gesehen zu werden. Denn während er diese Posse auch einfach hätte aussitzen können, holt er noch einmal kräftig aus - und bleibt damit im Gespräch. Er antwortete unter besagtem Teddy-Post einem Profil, das wohl eher nach Bot als nach echter 19-jährigen Frau aussieht. In einem inzwischen gelöschten Kommentar hieß es da: „Wer nagelt mich and die Wand?“ - und der Fußballer antwortete: „Glaube aktuell würden viele in Deutschland auf mich tippen.“ Screenshots machen auf Twitter die Runde. Einige feiern Humor und Selbstironie, andere wiederum finden es geschmacklos.

Wie wird Mats Hummels sich entscheiden? Familie oder Abenteuer? Influencerin, Model oder Tischtennisspielerin? Oder gar noch eine vierte Frau? Wir sind gespannt und gerne noch eine Weile abgelenkt von dem, was auf der Welt sonst so passiert. Also, Mats, wer soll dein Herzblatt sein?

RND/msk