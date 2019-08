Rom

25 Jahre nach ihrem letzten „Vogue“-Cover hat es Claudia Schiffer wieder auf die Titelseite des beliebten Modemagazins geschafft. Auf dem August-Heft präsentiert sich die Deutsche nackt – und verhüllt nur das Nötigste mit HIghheels und einer Clutch.

Auf der Instagramseite der „Vogue“ heißt es dazu: „Sie ist zurück. Claudia Schiffer ist nach 25 Jahren wieder auf unserem Cover.“ In Szene gesetzt wurde sie von der Fotografin Collier Schorr, die zu dem Nacktfoto sagte: „Es gibt nichts, was man in den Fotos sehen könnte, was Claudia nicht wollte. Wenn sie es nicht gewollt hätte, hätte sie es geändert.“

Für die italienische Ausgabe der „Vogue“ ließ allerdings nicht nur Claudia Schiffer die Hüllen fallen, sondern auch noch ein weiteres ehemaliges Topmodel: Die mittlerweile 51-Jährige Stephanie Seymour.

Von rnd/lob