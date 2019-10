View this post on Instagram

Ich weiß nicht was ich dazu noch sagen soll,mein Herz blutet und ich habe so ein schlechtes Gewissen, denn wir hatten noch soviel vor!!Wir hatten noch telefoniert aber Alphonso war ein Kämpfer und hat mir verschwiegen, wie schlecht es ihm ging. Er meinte nur zu mir:“ ich habe eine bucket list Carmen und Du gehörst dazu. Wir müssen einen Song zusammen aufnehmen.“ Ich habe leider diese Dringlichkeit nicht gespürt.Alphonso war für mich auf dem Kristallzauber in Seefeld mein Fels in der Brandung!! Auch seine ganze Familie stand hinter meinem Auftritt!! Es tut so weh, einen seiner letzten Wünsche nicht mehr erfüllen zu können. Ich wünsche seiner Familie in der harten Zeit viel Kraft und Zusammenhalt!! Denkt immer daran, ihr seid eine starke Familie, die ich mit meiner Familie vergleichen kann. Nichts konnte Euch jemals auseinander bringen und das war für mich, das wichtigste als ich Euch kennengelernt habe!!! RIP MY FRIEND!!! I never forget you Alphonso!!! Ich bin in Gedanken bei euch!! @alphonsowilliams_