Bonn

Comedian Luke Mockridge (30) hat am Sonntag mit seinem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten das Publikum irritiert und Moderatorin Andrea Kiewel zur Weißglut gebracht. Jetzt folgt die nächste aufsehenerregende Aktion des gebürtigen Bonners.

In der Fußgängerzone seiner Heimatstadt soll der Comedian bereits am Mittwoch nahezu nackt auf einer Abrissbirne geschaukelt haben - in Anlehnung an das Musikvideo zu "Wrecking Ball" von Miley Cyrus. Augenzeugen hatten die Aktion gefilmt und das Material dem Portal "DerWesten" zugespielt.

Lesen Sie auch: Kommentar zum Skandal-Auftritt im Fernsehgarten: Bitte, Leute, crasht das Formatfernsehen!

Der Comedian verrät auch Details über den TV-Auftritt Gepostet von Der Westen am Donnerstag, 22. August 2019

Ist der Auftritt Teil von Lukes neuer TV-Show?

Auf den Bilder ist Luke zu sehen, wie er nur mit einem Lendenschurz bedeckt auf einem riesigen schwarzen Ball schaukelt. Mit dabei: Ein Kamerateam, das den Entertainer dabei filmte. Schaulustige beobachteten die kuriose Aktion.

Was genau hinter dem neuen Auftritt steckt, ist unklar - genau wie die Aktion im Fersehgarten. Vermutet wird, dass beide Auftritte in der neuen Sendung von Mockridge gezeigt werden sollen. "The Greatnightshow" startet am 13. September in Sat.1.

What the heck, Bonn? Ein Wrecking-Ball reenactment? pic.twitter.com/L9JQ6FRfRv — Hendrik Erz (@sahiralsaid) August 21, 2019

Ärger für Auftritt im Fernsehgarten

Im Fernsehgarten hatte Mockridge am Sonntag das Publikum beleidigt, schlechte Witze erzählt und Affenlaute von sich gegeben. Ganze sieben Minuten dauerte der Auftritt, ehe Moderatorin Andrea Kiewel ihn mit einer deutlichen Ansage beendete.

"Dass es ein junger Künstler wagt, hier auf meiner Bühne vor meinem Publikum als Affe herumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann", so die Moderatorin.

RND/msc