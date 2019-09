View this post on Instagram

Werbung // Ja es tut weh beim hinschauen, aber es tut noch mehr weh wenn wir wegschauen. Schmerzen sind nicht immer sichtbar und wenn die Seele schreit, bekommt man es oft erst dann mit, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Nicht jeder Mensch hat die Kraft und Stärke sich zu wehren. Für mich ist es deshalb selbstverständlich ihnen zu helfen, sie zu unterstützen und nicht wegzuschauen. Seid auch ihr dabei!!!@stoppt_mobbing_carsten_stahl @seiringdesign #stopptmobbing#meingesichtgegenmobbing#wortesindwaffen Link in Story, teilen natürlich erlaubt.