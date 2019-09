Berlin

Der deutsche Star-Fotograf Peter Lindbergh ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Noch in der Woche zuvor hat er das letzte Interview vor seinem Tod gegeben, das nun veröffentlicht wurde. Im Podcast "Vogue Stories" der deutschen "Vogue"-Ausgabe sprach er unter anderem darüber, wie er zu sich selbst gefunden habe.

"Ich meditiere seit vierzig Jahren. Dadurch weiß man ein bisschen besser, wer man ist. Man muss einfach den Zugang zu allen Sachen finden, die man so gesehen hat", sagte Lindbergh. "Alles, was man sieht, alles, was man hört und riecht, und alles, was man sagt, bleibt in einem drin. Das ist da, in einem selber, und das muss man benutzen. Die meisten Leute wissen das nicht. Den größten Schatz der Welt schleppen sie mit sich herum."

Es gebe auch schon lange nichts mehr, wovor Lindbergh Angst habe. "Negative Gefühle habe ich sowieso nicht. Aber das ist toll, finde ich, wenn man weiß, dass man unverletzlich ist. Ich wüsste nicht, was mir jemand antun könnte, was mich auf den Boden schmeißt. Es gibt ja Leute, die haben ein Hautkrebschen am dicken Zeh und springen aus dem Fenster." Es gebe nur eine Sache, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen könne: "Das Einzige wäre, wenn irgendwas Brutales mit den Kindern passiert."

Das Älterwerden ist "nichts Tragisches"

Peter Lindbergh sprach mit der "Vogue" auch über sein Alter und ob er in seinem Leben etwas bereut habe. "Die falsche Entscheidung war, dass ich zu viel gearbeitet habe. Zu wenig Zeit gehabt zu haben für alles um sich herum", antwortete der Fotograf. Das Älterwerden sei für ihn "eigentlich gar nichts Tragisches. Was die Arbeit angeht oder auch den Kopf angeht, ist einiges sehr viel toller als früher. Man denkt so anders über Dinge nach." In seiner Karriere habe er eine große Lektion gelernt: "Nie zu denken, dass man irgendetwas Tolles gemacht hat."

Neben seiner Frau Petra und seiner ersten Frau Astrid hat Lindbergh seine vier Söhne Benjamin, Jérémy, Simon und Joseph sowie sieben Enkelkinder hinterlassen. Für die "Vogue" hatte er zuletzt starke Frauen fotografiert, unter anderem Greta Thunberg (16), Schauspielerin Salma Hayek (53) und die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern (39). Zahlreiche Stars trauern in den sozialen Medien um den bedeutenden Modefotografen. Unter ihnen sind neben Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (34) unter anderem auch Lara Stone (35), Linda Evangelista (54), Victoria (45) und David Beckham (44) sowie Diane Kruger (43) und Charlize Theron (44).

