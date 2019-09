Pietro Lombardi ist verliebt - das zumindest lassen Ausschnitte seiner Instagram-Story vermuten. " Love Island"-Kandidatin Melissa lässt das Herz des Sängers offenbar höher schlagen. "Leicht verliebt", schreibt Pietro Lombardi bei Instagram, im Hintergrund ist Melissa im Fernsehen zu sehen.

Die 23-Jährige sucht in der Kuppelshow von RTL II gerade nach der großen Liebe - eine denkbar ungünstige Situation für Pietro Lombardi. Dem 27-Jährigen bleibt gerade nichts anderes übrig, als seiner Herzdame beim Flirten mit anderen Männern zuzusehen. "Ich akzeptier' das jetzt so alles, aber ich meine es wirklich ernst. Melissa - ich möchte dich kennen lernen", sagt der Sänger in dem kurzen Video. Ob seine Botschaft bis zur Liebesinsel vordringt?

Pietro Lombardi hat in seiner Instagram-Story mehrere Schwärmereien für die "Love Island"-Kandidatin Melissa veröffentlicht. Quelle: Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi bittet Freunde um Unterstützung

In seiner Verzweiflung wendet sich Lombardi sogar an seine Freunde, bittet " Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarella in seiner Story darum, Melissa aus der Show zu holen. " Jana Ina, mach mal bitte was klar", fleht der Sänger scherzhaft in dem Clip. Und auch Jana Inas Mann, Giovanni Zarella, springt seinem Freund Pietro Lombardi zur Seite. Auf Instagram veröffentlicht er eine Story, in der er sich an die " Love Island"-Kandidatin wendet: "Melissa - dein Traummann wartet hier draußen. Pietro."

Gegenüber "RTL.de" sagte Lombardi: "Sie ist eine sehr hübsche Frau, da kann man nichts sagen." Allzu ernst scheinen seine Bemühungen aber doch nicht gemeint zu sein: "Wenn die bei ' Love Island' ohne Beziehung rauskommt, dann kann man sich schonmal 'Hallo' schreiben", sagte er scherzhaft gegenüber " RTL.de" und meint weiter: "Ich mache nur Spaß."

RND/mat