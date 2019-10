Seit Monaten wird spekuliert, ob es zwischen den britischen Prinzen Harry (35) und William (37) ein Zerwürfnis gibt. In einem Interview für die ITV-Sendung " Harry & Meghan: An African Journey" (" Harry und Meghan: Eine afrikanische Reise") wurde Harry nun auf die Gerüchte angesprochen. Dieser Druck gehöre zu dieser Rolle, zu diesem Job und dieser Familie und "zwangsläufig" passierten dann Sachen, so Harry dazu. Weiter sagte er dem Journalisten Tom Bradby (52) über William: "Aber wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein. Wir sind momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen... Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher, weil wir so beschäftigt sind. Aber ich liebe ihn sehr."

Zu den Gerüchten über einen Streit sagte er laut Medienberichten, ein Großteil sei falsch, "aber als Brüder hat man gute und schlechte Tage". Schon wenige Monate nach der Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan (38) im Mai 2018 waren Spekulationen aufgekommen, die aus den USA stammende ehemalige Schauspielerin verstehe sich nicht mit Williams Ehefrau, Herzogin Kate (37). Später hatten sich Harry und Meghan aus einer gemeinsamen Stiftung zurückgezogen, ein eigenes Büro erhalten und einen Social-Media-Auftritt für sich kreiert.

Harry und Meghan aus Kensington Palace ausgezogen, in dem William und Kate leben

Vor der Geburt von Baby Archie im Mai 2019 war die Familie Sussex zudem aus dem Kensington Palast ausgezogen, in dem William und Kate mit ihren drei Kindern leben. Ihr neues Zuhause ist das Frogmore Cottage auf dem Anwesen von Schloss Windsor.

RND/hub/spot