London

Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, der kleine Archie, wird am kommenden Samstag in einer Kirche auf Schloss Windsor getauft. Das bestätigte am Sonntag eine Sprecherin des Buckingham-Palastes der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zeremonie soll im kleinen Kreis stattfinden, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Fotos sollen den Angaben zufolge am Tag nach der Taufe veröffentlicht werden, auch auf dem Instagram-Account von Harry (34) und Meghan (37).

Die kleine Familie lebt seit einigen Wochen im Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Damit sind die jungen Royals quasi Nachbarn von Königin Elizabeth II.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird bei seiner Taufe zwei Monate alt sein. Einen königlichen Titel trägt er nicht. Der jüngste Spross der britischen Königsfamilie war am 6. Mai auf die Welt gekommen.

Von rnd/dpa