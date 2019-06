Berlin

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, am Sonntag in Berlin mitteilte. Über die Todesursache gibt es bislang keine Angaben.

Die dreifache Mutter wurde 47 Jahre alt, soll zum Zeitpunkt ihres Todes gerade Urlaub mit ihrem Mann, Giulio Ricciarelli (53), gemacht haben. Der italienische Regisseur und Filmproduzent ist der Vater ihrer drei Kinder – und ihre große Liebe. Kennengelernt haben sich die beiden 2002, heirateten sieben Jahre später.

Noch vor einer Woche postete die Schauspielerin ein Foto von ihrer Hochzeit im Jahr 2009. Es zeigt sie mit ihrem Mann in ihrem Hochzeitsoutfit beim Tanzen an der Spree, beide lächeln glücklich. Das Bild versah sie auf Instagram mit den Hashtags „ Hochzeitstag“, „Familie“ und „Sinn des Lebens“.

In der nächsten Woche sollte eigentlich die Dreharbeiten zu ihrem nächsten Filmprojekt starten.

Von rnd/lob