Monza

Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi und seine 53 Jahre jüngere Lebensgefährtin Marta Fascina haben am Samstag eine „symbolische Hochzeit“ gefeiert. Ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia bestätigte das Fest am Samstag. Für die Feier in einer Villa nahe der norditalienischen Stadt Monza luden der 85 Jahre alte Norditaliener und seine 32 Jahre alte Partnerin etwa 60 Gäste ein, wie mehrere Medien berichteten. Unter den geladenen Leuten waren demnach Berlusconis Bruder, vier seiner fünf Kinder und Parteifreunde seiner mitregierenden Forza Italia.

Der zweifach geschiedene Berlusconi und die Forza-Italia-Abgeordnete sollen seit mehr als zwei Jahren ein Paar sein. Mit dem Fest wollten sie ihre Beziehung feiern, es sei aber keine standesamtliche oder kirchliche Trauung gewesen, hieß es in den Berichten weiter.

Berlusconi ist vielen noch wegen seiner „Bunga-Bunga-Partys“ bekannt. Der mehrfach verurteilte Politiker und Unternehmer sorgt immer wieder für Schlagzeilen, wie zuletzt Anfang dieses Jahres mit seiner Kandidatur für das Amt des italienischen Staatspräsidenten. Vor der Wahl zog er sich allerdings aus dem Rennen zurück. Am Ende wurde Sergio Mattarella für eine zweite Amtszeit gewählt.

