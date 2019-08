Hamburg

Am Donnerstag wurde in Hamburg das weltweit erste Nutella-Pop-Up-Café eröffnet. Aus diesem Grund reiste eigens Moderatorin Michelle Hunziker an und brachte erstmals ihren größten Schatz - Ehemann Tomaso Trussardi ist 1,92 Meter groß - zu einer Veranstaltung in Deutschland mit. Die beiden sind zwar schon seit fast fünf Jahren verheiratet und haben bereits zwei kleine Töchter , turtelten aber fast die ganze Zeit wie frisch Verliebte. Wie hält man die Liebe am besten am Leben? "Das Geheimnis ist einfach, dass man den Alltag zusammen meistert und auch zusammen bleibt, wenn es vielleicht mal etwas schwieriger wird,", sagte Michelle Hunziker zum RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Diese Verliebtheit zwischen Michelle und ihrem Tomaso fiel auch den anderen geladenen Gästen auf, zu denen unter anderem das Moderatoren-Ehepaar Annemarie und Wayne Carpendale, Designerin Barbara Becker und Sohn Elias, Sängerin Sarah Lombardi, "Tatort"-Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Moderatorin Collien Ulmen-Fernades gehörten.

Collien Ulmen-Fernandes, Wotan Wilke Möhring, Annemarie Carpendale, Wayne Carpendale, Michelle Hunziker, Barbara Becker, Elias Becker, Sarah Lombardi und Tomaso Trussardi kamen auch zu der Eröffnung in Hamburg. Quelle: imago images / Future Image

Zehn Tage lang hat das Nutella-Pop-Up-Café noch in Hamburg geöffnet. Der Erlös aus dem Verkauf von Fan-Artikeln der berühmten Schokocreme kommt dabei dem Charityprojekt "hand2hold" zugute.

Von Thomas Kielhorn/RND