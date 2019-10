View this post on Instagram

Auf dieses Foto aus meiner Story vom Wochenende haben sich hunderte Frauen mit persönlichen, positiven, ermunternden Nachrichten bei mir gemeldet. Zu meiner großen Überraschung! Bis dato fand ich stillen einfach nur normal. Alle meine Freundinnen stillen ihre Kinder. Ob drinnen oder draußen. Eben da, wo der kleine Hunger kommt. Und ich frage mich, seit wann das nicht mehr als normal gilt? Was gibt es natürlicheres als stillen? Ja. Gut. Sex vielleicht. Aber dann (meistens so 9 Monate später) eben stillen! . Sollen wir Frauen im Jahr 2019 etwa zu Hause bleiben um zu stillen? Monatelang? Auf diese Idee komme ich gar nicht klar. Was ist mit der Emanzipation passiert? Endet sie dort wo das Muttersein aufhört? Ich hoffe nicht!!! Auch wenn sich Selbstbestimmung und Kinderpflege sicher eine Zeit lang im Weg stehen, finde ich es gerade wichtig, nicht völlig aus dem eh schon reduzierten Sozielleben auszuscheiden. Nur weil ich Mutter bin, bin ich ja kein Mensch ohne Bedürfnisse. Für mich sind soziale Bindungen das wichtigste. Das Miteinander und der Austausch mit anderen. Das Aufladen der eigenen Batterien um wieder voll und ganz geben zu können. Und dazu gehört für mich eben auch Bewegungsfreiheit. Ich würde sagen, jede so wie sie kann und will ❤️ In diesem Sinne, Prost! . Feuer frei für die Kommentarspalten! #ichbindannmalweg #normalizebreastfeeding (Werbung für Marken im Hintergrund ist Zufall, unbeabsichtigt und unbezahlt )