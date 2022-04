Vor einigen Wochen hatte TV-Moderatorin Sonya Kraus ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und auch über die Entscheidung, sich beide Brüste entfernen zu lassen, gesprochen. Seitdem geht die 48-Jährige offen mit ihrer Erkrankung um – so auch in einem am Wochenende veröffentlichten Video bei Instagram: Darin spricht sie über den Haarausfall als Folge ihrer Chemotherapie.

Immer wieder würden sie Menschen, auch aus ihrem näheren Umfeld, auf ihre trotz Chemo vermeintlich tollen Haare ansprechen, berichtet Kraus in dem Video, in dem sie sich mit voller, blonder Mähne zeigt. „Was hier so toll aussieht, wie meine eigenen Haare, ist eine Perücke. Mein eigenes Haar ist runter auf 20 Prozent und sieht ziemlich traurig aus.“

„Die Realität, nicht geschockt sein, sieht so aus“

Und zum Beweis nimmt sie kurz darauf die Perücke ab und sagt: „Die Realität, nicht geschockt sein, sieht so aus.“ Auf ihrem Kopf sind große, kahle Stellen zu sehen. „Es ist schon relativ traurig, aber es juckt mich gar nicht.“ Davon dürfe man sich nicht unterkriegen lassen, „das wächst ja wieder“.

Sie sei inzwischen die Weltrekordhalterin im Styling, sie brauche nur 20 Sekunden dafür, erklärt die TV-Moderatorin weiter. „Ich liebe, liebe, liebe Perücken. Warum bin ich nicht schon früher darauf gekommen? Das spart so viel Zeit.“ Die Perücken würden ihr die Möglichkeit geben, sich neu zu erfinden.

RND/seb