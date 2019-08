Madrid

Spaniens ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique hat auf Twitter mitgeteilt, dass seine neunjährige Tochter gestorben ist. "Wir werden dich sehr vermissen, aber uns jeden Tag unseres Lebens an dich erinnern", schrieb der 49 Jahre alte Enrique am Donnerstagabend. Seine Tochter Xana sei nach fünf Monaten intensiven Kampfes gegen Knochenkrebs gestorben. In der Nachricht bedankte sich die Familie bei Unterstützern und beim Krankenhauspersonal für die Diskretion.

Luis Enrique hatte im Juni seinen Posten als Trainer der spanischen Nationalelf zur Verfügung gestellt. Spanische Sportmedien hatten versichert, der frühere Profi höre wegen damals nicht näher bekannter familiärer Probleme auf.

RND/dpa