Los Angeles

"Spider-Man"-Star Kirsten Dunst hat nun in Hollywood einen festen Platz. Vor Fotografen und Fans räkelte sich die 37-jährige Schauspielerin am Donnerstag auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette auf dem " Walk of Fame". Zu der Zeremonie im Herzen von Hollywood brachte sie ihre Familie mit, darunter ihr deutscher Vater Klaus Dunst und ihr Verlobter Jesse Plemons (31, " Breaking Bad"), mit dem Dunst seit 2018 einen Sohn hat.

"Jesse, du bist mein Ein und Alles", sagte Dunst zu Tränen gerührt. Sie dankte auch ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Christian, die sie stets bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützt hätten.

Erster großer Filmauftritt in "Interview mit einem Vampir"

Als Gastrednerin ergriff Regisseurin Sofia Coppola (48) das Wort. Sie habe Dunst kennengelernt, als sie den 16 Jahre alten Jungstar für ihren Film " The Virgin Suicides" vor die Kamera holte. Dunst sei ihre vertrauteste Mitarbeiterin und wie eine kleine Schwester für sie. Coppola holte Dunst auch noch für die Filme " Marie Antoinette" und "Die Verführten" vor die Kamera.

An der Seite von Brad Pitt und Tom Cruise hatte Dunst mit zwölf Jahren in "Interview mit einem Vampir" ihren ersten großen Filmauftritt. Als Peter Parkers Freundin Mary Jane Watson in der "Spider-Man"-Trilogie wurde sie später weltberühmt.

RND/dpa