TV-Koch Ralf Zacherl, 48, hielt lange Zeit sein Liebesleben geheim. Doch nun legt er im "Bunte"-Interview ein Liebesgeständnis ab: Bereits im letzten Jahr heiratete er seine Frau Viola, 40, die Ex-Freundin vom Wettermoderator Jörg Kachelmann, 61.

Schon im Jahre 2009 machte der Koch Erfahrungen vor dem Traualtar. Damals war es noch Ulrike Leifer, 38, der er das Ja-Wort gab. Bis dato äußerte sich der 48-Jährige nicht einmal zur Trennung - umso überraschender sein nun gelüftetes Liebesgeheimnis. Gegenüber "Bunte" sagt Zacherl: "Viola und ich sind seit 2011 ein Paar. Letztes Jahr haben wir geheiratet. Unsere Hochzeit wollten wir nicht an die große Glocke hängen."

Gourmettour brachte Ralf und seine Viola zusammen

Ganz nach dem Motto "Liebe geht durch den Magen", lernten sich die Beiden, die vor Kurzem ihren ersten gemeinsamen Hochzeitstag verlebten, in einem deutschen Clubhotel in der Türkei kennen, wo der TV-Koch anlässlich seiner Gourmet-Tour kochte, wie "Bunte" berichtet. Dann ging alles ganz schnell: Kurz nach dem ersten Treffen pendelten die Beiden zwischen Hamburg und Berlin. Mittlerweile wohnt das Ehepaar gemeinsam in Berlin-Kreuzberg.

Befreundet mit der Ex-Frau

Seine erste Ehe bereut der 48-Jährige jedoch nicht, schließlich habe er "zwölf wunderschöne gemeinsame Jahre" mit seiner ersten Ehefrau verbracht, wie er gegenüber "Bunte" verriet. Kein Wunder, dass die Familie von Ralf und Viola wächst. Mittlerweile hat auch Ralfs Ex-Ehefrau Viola eine neue Liebe gefunden. Gemeinsam verbringen die beiden Pärchen viel Zeit und kochen gemeinsam - von Donnerwettern keine Spur.

RND/cwo