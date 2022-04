Blacksburg

Tausendfüßer und Taylor Swift haben eigentlich nichts gemeinsam. Tausendfüßer sind wurmähnliche Tiere mit vielen kleinen Füßchen und Taylor Swift ist eine der berühmtesten Sängerinnen von heute.

Diese Tausendfüßer-Art «Nannaria swiftae» wurde nach der Sängerin Taylor Swift benannt. Eine Gruppe von Forschern entdeckte die Art von Tausendfüßern in den USA. Quelle: Dr Derek Hennen/Dr Derek Hennen/

Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Land USA hat jetzt aber neue Arten von Tausendfüßern entdeckt. Eine davon hat einer der Forscher nach Taylor Swift benannt. „Ich bin ein großer Fan ihrer Musik“, erklärte er seine Entscheidung. Diese Anerkennung ist von ihm als große Ehre gemeint. Schließlich hat er eine andere Art noch nach seiner Ehefrau benannt!

Der wissenschaftliche Name des Taylor-Swift-Tausendfüßers lautet „Nannaria swiftae“. Im Alltag könne man das Tier aber „Verdrehte-Krallen-Tausendfüßer Swift“ nennen, erklärten die Forscher. Häufig zu sehen bekommt man die Krabbeltiere allerdings nicht. Tausendfüßer sind nämlich am liebsten nachts unterwegs oder verstecken sich in dunklen Ecken.

RND/dpa