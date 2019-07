New York

Nach mehreren Vorfällen mit Stalkern ist erneut ein Mann in der Nähe eines Hauses von Popstar Taylor Swift (29) festgenommen worden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Dienstag (Ortszeit) der „New York Times“ den Bericht einer Lokalzeitung. Demnach sei der 32-Jährige am vergangenen Freitag mit mehreren Einbruchswerkzeugen und einem Baseballschläger festgesetzt worden.

Der Mann gab an, Swift in ihrem Haus in der Küstenstadt Westerly zwischen Boston und New York besuchen zu wollen. Die Sängerin habe zuvor zugestimmt, ihm bei seiner eigenen Musikkarriere helfen zu wollen. „Wir gehen davon aus, dass er zuvor wohl auch andere Anwesen von Taylor Swift aufgesucht hat“, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung „The Westerly Sun“. Swift sei nicht dort gewesen.

Die US-Musikerin, die am Dienstag überraschend ihre neue Ballade „The Archer“ veröffentlichte, hat immer wieder Probleme mit Stalkern. Im März wurde ein 23-Jähriger nach einem Einbruch in ihr New Yorker Haus festgenommen. Der Mann war dort bereits ein Jahr zuvor eingestiegen, hatte geduscht und in Swifts Bett geschlafen. Vor ihrem Anwesen in Beverly Hills gab es ähnliche Vorfälle.

