Mallorca

Eigentlich wollte Nadja Abd el Farrag, genannt Naddel, am Dienstagmorgen von Palma de Mallorca nach Deutschland fliegen. Wegen der Thomas-Cook-Pleite wurde aber auch ihr Flug mit der Airline " Condor" gestrichen. Einen anderen Flug zu buchen, kam für die Ex von Dieter Bohlen nicht in Frage: "Alternative One-Way-Tickets nach Hamburg sollten plötzlich 500 Euro aufwärts kosten, die haben sie nicht alle", sagte sie im Interview mit RTL.

Nadja Abd el Farrag war am Abend zuvor in "Krümels Stadl" aufgetreten und hatte geplant, am Dienstagmorgen um 7 Uhr nach Hamburg zu fliegen. Bis auf Weiteres sei die 54-Jährige bei einer Freundin untergekommen, berichtet RTL. Die größte Sorge der Bohlen-Ex: "Was soll ich hier die ganze Zeit machen? Ich kann mich ja nicht den ganzen Tag an den Strand legen, dann bin ich irgendwann schwarz."

RND/al