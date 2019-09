Cleveland

Turn-Superstar Simone Biles zeigt sich nach der Festnahme ihres Bruders wegen Mordverdachts tief betroffen. "Es tut mir von Herzen weh für alle Betroffenen, vor allem für die Opfer und ihre Familien", schrieb die US-Amerikanerin am Dienstag auf Twitter. Sie tue sich immer noch schwer, die Nachrichten zu verkraften.

Der 24-jährige Tevin Biles-Thomas soll laut Polizei in der Neujahrsnacht beim Mord an drei jungen Männern in Cleveland einer der Schützen gewesen sein. Der Soldat wurde in der vergangenen Woche festgenommen.

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY — Simone Biles (@Simone_Biles) September 3, 2019

Die viermalige Olympiasiegerin und 14-malige Weltmeisterin wuchs in ihren ersten Lebensjahren in einem Kinderheim von Ohio auf, weil sich ihre Mutter wegen Drogenkonsums außerstande sah, ihre vier Kinder großzuziehen. Daher war die nun 22 Jahre alte erfolgreichste Turnerin der Geschichte nicht gemeinsam mit ihrem Bruder aufgewachsen. Ab ihrem Alter von sechs Jahren war sie gemeinsam mit einer Schwester von ihrem Großvater, dem Multimillionär Ron Biles, und dessen Frau in Texas großgezogen worden. Ihr Bruder lebte mit einer weiteren Schwester bei einer Großtante in Cleveland.

RND/dpa