Bei einem tragischen Unfall auf dem Rastplatz Sommerhofen bei Stuttgart kamen vor knapp einer Woche " Köln 50667"-Darsteller Ingo Kantorek und seine Frau Suzanna ums Leben. Mit einer geliehenen Mercedes X-Klasse war das Paar auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub, als der Wagen plötzlich von der Fahrbahn abkam und in einen parkenden LKW raste. In der "Bild" spricht nun ein Kfz-Gutachter über die Unfallursache.

Laut Eckhard Fink, der sich die Unglücksstelle, sei der Pick-Up am Beginn der Rastplatzeinfahrt mit seinen linken Reifen auf eine Betongleitwand aufgefahren. „Das Fahrzeug dürfte beinahe umgekippt sein und kam dann in einen stark instabilen Fahrzustand", so der Gutachter. Als das Fahrzeug wieder mit allen vier Rädern die Straße berührte, seien Bremsspuren erkennbar. Diese würden nach zehn bis 15 Metern enden, weitere 15 Meter weiter sei das Fahrzeug dann in den geparkten LKW geprallt. Für Suzanna, die am Steuer saß, sei die Situation unkontrollierbar gewesen.

Kantoreks Unfallfahrzeug soll links von der Fahrbahn abgekommen sein

Die Tachonadel der Mercedes X-Klasse sei nach dem Unfall bei 110 Stundenkilometer stehen geblieben. Allerdings könne sie sich durch den Aufprall auch noch bewegt haben. Anhand der Spuren gehe der Experte jedoch von einer Aufprallgeschwindigkeit von 80 bis 100 Stundenkilometern aus. "Aber auch 110 können nicht ausgeschlossen werden", so Fink zur "Bild".

Für Fink sei der Unfallhergang klar. "Die Ursache für den Unfall ist eindeutig das Auffahren auf die Betongleitwand. Also das Abkommen von der Fahrbahn nach links", sagt der 68-Jährige. "Es bleibt eigentlich nur eine Unaufmerksamkeit oder ein Sekundenschlaf als Ursache.“

Gerade wenn man nachts viel fahre, werde man müde. "Man sucht sich einen Parkplatz. Manchmal kommt der Parkplatz eben zu spät“, so Fink.

