Hannover

Großer Schreck auf offenem Gewässer: Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (43) und seine Familie mussten Sonntagnacht von einer brennenden Jacht gerettet werden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Demnach war Klitschko mit seiner Familie auf einer gecharterten Jacht von Ibiza nach Mallorca unterwegs, als bei hohem Wellengang das Feuer ausbrach. Die Crew des Schiffes setzte dem Bericht zufolge gegen 1.30 Uhr einen Notruf ab, die Küstenwache brachte die Klitschkos in Sicherheit. Die mallorquinische Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer aus unbekannter Ursache im Maschinenraum ausgebrochen.

Wladimir Klitschko : Dank an Feuerwehr und Crew

Der „Bild“-Zeitung sagte Wladimir Klitschko: „Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen.“

