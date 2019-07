Hannover

„Come, swim with me ...“ Eine Bildunterschrift dieser Art klingt schon ziemlich verführerisch. Wenn auf dem entsprechenden Bild dann auch noch eine top in Szene gesetzte Caroline Beil im Wasser posiert, sind ihre Fans endgültig Feuer und Flamme und müssen erst einmal tief Luft holen. Im selben Atemzug macht sich aber auch eine gewisse Verwirrung unter den Followern breit.

Caroline Beil genießt derzeit ihren Urlaub auf Mallorca. Daran möchte sie ihre Fans natürlich Teil haben lassen und veröffentlichte einen Urlaubsschnappschuss aus dem Pool. Die Reaktionen auf das Foto sind vorrangig positiv: Von „umwerfend“ über „Hübsch wie immer“ bis hin zu „wunderschön“ – ihre Fans sind sich einig. Und auch Promi-Freundin Simone Thomalla lobt die Urlaubsgrüße Caroline Beils: „Hallöchen Hallo ....das nenn ich dann mal ne gelungene Wasserbombe.“

Neben Lob auch Kritik für das Urlaubsfoto

Nichtsdestotrotz machen sich mitunter auch einige Kommentare unter dem Bild breit, die eher kritischer Natur sind. Als „zu künstlich“ und zu sehr mit Photoshop bearbeitet empfinden einige Nutzer das Foto und kritisieren, dass die Moderatorin es doch eigentlich gar nicht nötig habe, sich auf einem Bild künstlich zu verändern.

Die Kritik scheint sich die 52-Jährige nicht wirklich zu Herzen zu nehmen. Auf eine Nutzerfrage „Wer geht denn so ins Wasser“ kontert die Moderatorin frech mit „Ich“ und erhält dafür entsprechendes Feedback anderer User.

Ob also mit dem ein oder anderen Filter versehen oder nicht: Caroline Beil ist es gelungen, mit ihrem neuesten Post für zahlreiche Likes zu sorgen – das Foto zählt bereits knapp 3.000 „Gefällt mir“-Angaben. Und über diesen positiven Effekt wird sich die Moderatorin sicher nicht beschweren.

Von RND/liz