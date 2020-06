Sachsen weitet Azubi-Ticket auf Freiwilligendienste aus

Radebeul

„Ich finde das super“, sagt die Dresdnerin Maria Wichmann und meint das Azubi-Ticket, das in Sachsen ab August erweitert wird. Die 24-jährige leistet gerade ihr freiwilliges soziales Jahr in einer Pirnaer Kindertagesstätte und im Hort. Weil künftig auch Freiwilligendienstleistende vergünstigt mit Bussen und Bahnen fahren dürfen, spart sie 15 Euro pro Monat an Fahrtkosten ein. „Darüber freue ich mich, weil ich das als eine Anerkennung unserer Arbeit sehe.“

Fast drei Millionen Euro zusätzlich

Das im vergangenen Jahr eingeführte Azubiticket soll ab August für noch mehr Jugendliche in öffentlichen Verkehrsmitteln nutzbar sein. Der Freistaat Sachsen und die fünf beteiligten Verkehrsverbünde erweitern den Berechtigtenkreis für das Ticket. Damit können bald alle Auszubildenden, auch die, die ihren Berufsschulort außerhalb von Sachsen haben, aber bei einem sächsischen Betrieb lernen, und insbesondere auch alle Freiwilligendienstleistende im Freistaat günstiger Bus und Bahn fahren. Der Freistaat Sachsen bezuschusst das Angebot zusätzlich zu den jährlich zur Verfügung gestellten 14 Millionen Euro noch einmal mit fast 2,8 Millionen Euro pro Jahr für die neuen Nutzergruppen, sagte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) am Donnerstag auf Schloss Wackerbarth in Radebeul.

Gültig über Sachsens Grenzen hinaus

Beteiligt sind die Verkehrsverbünde MDV für Westsachsen, Teile Sachsen-Anhalts und Thüringens, VMS für Mittelsachsen, VVO für Dresden, die Landkreise Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, VVV für das Vogtland und ZVON für das ostsächsische Gebiet Oberlausitz-Niederschlesien. Das Azubi-Ticket Sachsen wird für einen oder mehrere Verbünde angeboten. Azubis und Freiwilligendienstleistende können es ab 48 Euro monatlich abonieren. Jeder weitere Verbund kann für fünf Euro dazugekauft werden – für 68 Euro gilt es für ganz Sachsen und im Gebiet des MDV.

„Die Ausweitung auf all jene Auszubildende, die ihren Berufsschulort außerhalb von Sachsen haben, aber bei einem Betrieb in Sachsen lernen, ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung und Gleichstellung der Auszubildenden“, so Verkehrsminister Martin Dulig. Die zurückliegenden Wochen hätten besonders die Bedeutung des freiwilligen Engagements im gesellschaftlichen Leben verdeutlicht. „Es freut mich deswegen sehr, dass nun endlich auch alle Freiwilligendienstleistende im Freistaat Sachsen Zugang zu dem umfassend gültigen und günstigen AzubiTicket-Angebot haben“, so Dulig weiter. Zu den 17 000 Auszubildenden, die das Ticket bereits nutzten, kämen jetzt noch rund 6500 Freiwillige hinzu.

Bildungsticket noch unsicher

Dulig zeigte sich auch zuversichtlich, das ein einheitliches Bildungsticker für Sachsen kommen werde. Ob dies allerdings schon zu Beginn des kommenden Schuljahres nutzbar sein wird, ließ er auch mit Blick auf die Corpnakrise und neue Prioritäten offen: „Das wird sehr anstrengend!“

„Nach dem Start des AzubiTickets haben sich viele Auszubildende an uns gewandt, da der Praxisteil ihrer Ausbildung zwar in Sachsen stattfindet, die Schule aber in einem anderen Bundesland liegt", fügte VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen hinzu: Dank der Unterstützung durch den Freistaat können die Verbünde nun allen Azubis das Ticket anbieten.“

Bis zu 300 Euro pro Monat eingespart

Das Azubi-Ticket werde erweitert, „um den Bedürfnissen vieler junger Menschen am Anfang oder vor Beginn ihres Berufslebens noch besser gerecht zu werden“, sagte Henning Homann, der verkehrs- und jugendpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. „Zukünftig kann man das Azubi-Ticket auch kaufen, wenn man an einer Berufsschule in Thüringen, Brandenburg oder einem anderen Bundesland lernt.“ Nicht zuletzt werde dadurch auch der ÖPNV in Sachsen gestärkt.

Friedrich Maximilian Zieger gehört zu den Winzerlehrlingen, die aus Schloss Wackerbarth, Proschwitz, Hoflößnitz und dem Weingut Aus regelmäßig in eine Berufsschule in Rheinland-Pfalz fahren müssen „Da kommt viel Fahrgeld zusammen“, sagt der Meißner, „manch einer kann bis zu 300 Euro pro Monat sparen.“ Zu den Nutznießern gehören auch angehende Brunnenbauer, Gerüstbauer, Glasbläser, Schumacher, Schädlingsbekämpfer und andere dringend benötigte Berufe, hieß es.

