Jeden Monat gibt es für Verbraucher in Deutschland zahlreiche Änderungen, die sich auf den Alltag, verschiedenste Gesetze oder Regelungen auswirken. Im Oktober 2019 fallen darunter beispielsweise der neue Pflege-TÜV, erweiterte Richtlinien bei Ebay, die nächste Zeitumstellung oder die Online-Auto-Zulassung. Was Sie zu den einzelnen Änderungen im Oktober wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Pflege ab Oktober: Neue Qualitätsprüfung für Pflegeheime

Statt der bisherigen Pflegenoten wird es für Pflegeheime zukünftig ein neues Qualitätsprüfungssystem geben. Für rund 13.000 stationäre Einrichtungen greift in Zukunft ein Pflege-TÜV, der es Pflegebedürftigen und Angehörigen erleichtern soll, ein passendes Pflegeheim zu finden. Auch Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit werden in den Fokus gerückt, denn die Ergebnisse der Qualitätsprüfung sollen online veröffentlicht werden. Der spezielle Pflege-TÜV wird individuelle Kriterien wie beispielsweise Ernährung, Körperpflege und Wundversorgung und die generelle Pflege und Betreuung der Bewohner genauer als mit dem bisherigen Notensystem betrachten, aber auch Personalausstattung, Erreichbarkeit oder aber die Möglichkeit von Probewohnen werden geprüft.

Beginn der Winterzeit : Zeitumstellung im Oktober

Die Zeitumstellung sollte eigentlich bereits in diesem Jahr abgeschafft werden. Das hatte zuletzt die EU-Kommission vorgeschlagen, nachdem sich mehr als 80 Prozent der Teilnehmer einer EU-weiten Online-Umfrage dafür ausgesprochen hatten. Allerdings wurde die Abschaffung der Zeitumstellung bisher noch nicht realisiert, sodass vorerst alles beim Alten bleibt. Für die EU-Bürger heißt es daher am 26. Oktober 2019: Die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt.

Führerschein-Prüfungsfragen werden überarbeitet

Der Fragenkatalog für die theoretische Führerscheinprüfung wird bis zum 1. Oktober 2019 abermals überarbeitet. Insgesamt wurden 48 Fragen bearbeitet, von denen einige entfernt und andere gänzlich neu hinzugekommen sind. Umso wichtiger ist es für Führerschein-Schüler, auf eine möglichst aktuelle Lernsoftware zu setzen.

Ab Oktober bei Ebay : Verbesserter Verkäuferschutz

Ebay plant ein großes Updates im Sinne des Verkäuferschutzes. Am 1. Oktober sollen die Änderungen in Kraft treten, die sich insbesondere auf Ebay-Plus-Verkäufer, also gewerbliche Verkäufer auswirken. Diese dürfen ab Oktober 50 Prozent des Preises einbehalten, sollte ein Artikel bei der Retoure beschädigt oder bereits vom Käufer benutzt worden sein. Käufer sollen allerdings ebenfalls profitieren – vor allem dadurch, dass Verkäufer künftig mehr Informationen über ihre Produkte zur Verfügung stellen müssen.

Winterfahrplan der Deutschen Bahn : Neue Tickets Mitte Oktober buchbar

Der Winterfahrplan der Deutschen Bahn startet zwar erst im Dezember, jedoch können Tickets nach Angaben von DB bereits ab Mitte Oktober erworben werden. Im Zuge der Fahrplananpassungen werden jährlich neue Verbindungen gestartet oder Fahrzeiten leicht angepasst. Die Veröffentlichung des Winterfahrplans erfolgt stets Mitte Oktober – ab diesem Zeitpunkt lassen dementsprechend auch erst Tickets für Bahnfahrten nach dem Fahrplanwechsel buchen.

Im Oktober neu auf Netflix und Amazon Prime

Auch bei den gängigen Streaming-Plattformen gibt es im Oktober wieder reichlich neue Filme und Serien. Auf Netflix können sich Zuschauer zum Beispiel auf eine neue Staffel Riverdale, Staffel 5 von Peaky Blinders oder den Breaking Bad-Film „El Camino“ freuen. Hier alle Highlights des Oktobers:

Auf Amazon Prime gibt es hingegen unter anderem neue Staffeln von Young Sheldon oder Modern Love, aber auch Blockbuster wie Silent Hill 1 & 2, Dredd oder Robin Hood. Das sind die Oktober-Highlights bei Amazon Prime:

ADAC : Neue Kfz-Versicherungen im Oktober

Der ADAC bietet ab 1. Oktober neue Kfz-Versicherungen an. Da im Herbst besonders viele Autofahrer ihre Kfz-Police wechseln und auf der Suche nach einem günstigeren Tarif sind, will der Autoclub diese möglichen Interessenten mit passenden Angeboten abfangen. Im Speziellen sollen jedoch ADAC-Mitglieder angesprochen werden, von denen die große Mehrheit bisher nicht beim Autoclub versichert ist. Die neuen Policen wurden von der Allianz entwickelt und in Zusammenarbeit mit ADAC verkauft.

Hecke schneiden: Ab Oktober wieder erlaubt

Der radikale Heckenschnitt ist deutschlandweit von März bis Ende September verboten, um die in Sträuchern brütenden Vögel zu schützen. Das Verbot geht aus Paragraph 39 des Bundesnaturschutzgesetzes hervor. Auch das Abschneiden der Gehölze auf etwa 50 Zentimeter – das sogenannte Auf-den-Stock-setzen – muss zwischen Oktober und März erledigt werden.

Auto-Zulassung online: i-Kfz ab Oktober nutzbar

Im Oktober 2019 geht die Online-Zulassung (i-Kfz) für Autos an den Start. Für Verbraucher bedeutet das in Zukunft eine deutliche komfortablere Abwicklung, die ganz ohne Wartezeiten oder gar einem damit verbundenen Urlaubstag auskommt. Fahrzeughalter können Autos und Motorräder ab 1.10. digital von zu Hause aus anmelden. Notwendig ist dafür neben einem Internetzugang ein Personalausweis mit Onlinefunktion. Zudem werden ein Lesegerät oder ein Smartphone mit NFC-Chip benötigt, um die Daten drahtlos zu übertragen.

Von Denise Orlean/RND