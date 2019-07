Berlin/Hamburg

Wer ist dran? Elon Musk! Das haben die Senatschefs von Berlin und Hamburg wohl noch nie gehört. Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla hat höchstpersönlich in den Rathäusern angerufen und sich über lange Wartezeiten bei der Zulassung von Autos in Deutschland beschwert. Nach Angaben der Berliner Senatskanzlei bat Elon Musk den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) im März um ein Gespräch.

Auch im Telefonat mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ging es um das um das sogenannte Händlerverfahren bei der Zulassung von Autos, erklärte ein Sprecher des Senats am Freitag. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet.

Twitter-User beschwerten sich bei Musk

Deutsche Tesla-Kunden aus Hamburg wie Berlin sollen sich bei Musk zuvor bei Twitter beschwert haben, weil sie so lange auf die Nummernschilder hätten warten müssen. Offenbar Grund genug für den Querdenker selbst zum Hörer zu greifen.

Dabei geht es eigentlich für Tesla wieder bergauf. Im zweiten Quartal feierte der US-Elektroautobauer einen neuen Auslieferungsrekord.

Doch warum läuft die Kfz-Zulassung für Tesla in Deutschland so langsam?Zum Hintergrund: Der kalifornische Automobilbauer hat in Deutschland nicht in jedem Fall einen Zulassungsservice. Wenn der neue Wagen eintrifft, bekommt der Kunde den Hinweis, dass er sein Auto jetzt selbst zulassen kann. In den meisten Autohäusern von Herstellern aus Deutschland übernimmt der Händler die Anmeldung.

In Berlin gab es in der Vergangenheit tatsächlich erhebliche Probleme bei der Zulassung. Zeitweise mussten die Bürger bis zu 32 Tage für einen Termin warten – inklusive langer Schlangen an den Zulassungsstellen.

Autozulassung künftig online möglich

Auch Autohändler beklagten diese Zustände. Inzwischen hat sich die Situation laut Senat unter anderem durch zusätzliche Mitarbeiter deutlich gebessert. Autobesitzer erhalten demnach innerhalb von vier oder fünf Tagen einen Termin, Geschäftskunden warten maximal zwei Tage. Die Warteschlangen sind demnach weg. Ab Oktober soll die Autozulassung online möglich sein.

