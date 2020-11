Autozulieferer Grammer schließt Werk in Thüringen

Leipzig/Erfurt

Der Autozulieferer Grammer mit Sitz im bayerischen Ursensollen strafft die Produktion und will in Europa drei Werke schließen. Betroffen sind neben Wörth in Rheinland-Pfalz und Geel in Belgien auch der Standort Trusetal in Thüringen.

Bislang hat Grammer in Deutschland noch 13 Werke und in Belgien zwei. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen.

Grammer will so Auslastung in anderen Werken sichern

Grammer-Chef Thorsten Seehars begründete den Schritt im Gespräch mit der Branchenzeitung Automobilwoche so: „Wir verlagern die Produktion an andere Standorte, um dort die Auslastung zu verbessern.“

Alle drei Standorte seien schlicht zu klein, um wettbewerbsfähig arbeiten zu können. Bis Mitte nächsten Jahres sollen sie daher nun geschlossen werden. „Die drei Standorte haben in Summe weniger als 100 Mitarbeiter“, sagte Seehars. Die Stellen sollen sozialverträglich abgebaut werden. Mit dem Betriebsrat habe man sich bereits auf einen Sozialplan und Interessensausgleich geeinigt. „Durch die Schließung der kleinen Standorte sparen wir uns dort Verwaltungskosten, denn die fallen ja auch bei kleinen Standorten an.“

Insgesamt fallen beim Autozulieferer 400 Stellen weg

Der Schritt sei „Teil der Optimierung unseres Produktionsnetzwerkes“, sagte Seehars weiter. „Um eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens sicherzustellen, haben wir die weltweite Organisation schlanker und flexibler aufgestellt und erste Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet.“ Grammer verlagere gezielt mehr Kompetenzen von der Zentrale in die Regionen. Entsprechend würden weniger Mitarbeiter in der Zentrale benötigt.

Durch die Werksschließungen erhöht sich der von Grammer bereits angekündigte Stellenabbau auf gut 400. Bereits vor drei Wochen hatte das Unternehmen angekündigt, den Sparkurs angesichts der Corona-Krise zu verschärfen und vor allem in der Verwaltung Stellen abzubauen.

Unternehmen will separaten Interessenausgleich

Rund 30 Mitarbeiter in Trusetal sind nach Angaben der Industriegewerkschaft IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) von dem Schritt betroffen. „Uns liegen bislang keine Zahlen vor, die die Schließung rechtfertigen“, sagte der für Thüringen zuständige IG-BCE-Chef Andreas Schmidt auf LVZ-Nachfrage. Mit Skepsis schaue er auch das Ansinnen des Unternehmens, für den Standort in Trusetal einen separaten Interessenausgleich zu verhandeln. „Wenn es für die anderen Standorte bereits einen Sozialplan und Interessenausgleich gibt, dann muss der auch für das Werk im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gelten. Wir werden keine schlechteren Konditionen akzeptieren, nur weil es ein ostdeutscher Standort ist“, zeigte sich Schmidt kämpferisch.

Für das Werk in Zwickau ist nach IG-Metall-Angaben eine Beschäftigungssicherung bis 2022 vereinbart worden. Grammer hat am sächsischen Standort etwa 250 Beschäftigte (einschließlich Leihkräfte), wie Gewerkschaftssekretär Stefan Fischer sagt. Zuletzt war Produktion von Schmölln nach Zwickau verlagert worden. Der 2007 in Schmölln aufgebaute Standort hatten in den vergangenen Jahren mehrere Einschnitte verkraften müssen. Bei Grammer wollte man sich zur Zukunft des Werks im Landkreis Altenburger Land nicht äußern.

IG Metall fürchtet Verschärfung der Krise in der Branche

Bei der IG Metall in Thüringen ist man in Sorge, dass durch die Corona-Krise und die Transformation hin zu E-Autos bis Jahresende weitere Entlassungen in der Zulieferindustrie folgen. „Wer kauft in der momentanen Situation noch Autos?“, fragt Thomas Steinhäuser, 1. Bevollmächtigter im IG-Metall-Bezirk Suhl-Sonneberg.

Die Verlängerung des Insolvenzantragspflicht verschleiert aus seiner Sicht die wahre Lage in der Branche. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis weitere Ernüchterung eintrete.

Von Andreas Dunte