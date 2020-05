BMW Leipzig produziert wieder – „Hoffen auf Rückkehr zur Normalität“

Leipzig

Bei BMW in Leipzig ist die achtwöchige Zwangspause Geschichte. Am Montagmorgen liefen im Werk die Bänder wieder an. Führungskräfte und der Betriebsrat empfingen die Mitarbeiter der ersten Schicht am Werktor und gaben Schutzmasken und Desinfektionsmittel aus. Die zweite Schicht am frühen Nachmittag wurde ebenso begrüßt.

Die Gesundheit aller Beschäftigten habe Priorität, sagte Werkleiter Hans-Peter Kemser. Neben dem Tragen von Mund-Nase-Masken in bestimmten Situationen habe man Hygiene- und Abstandsregeln erarbeitet, für die die Mitarbeiter großes Verständnis hätten. Nicht nur an den Bändern, sondern auch in den Duschen, Aufenthaltsräumen und in den Kantinen habe man entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Anzeige

BMW verarbeitete 1000 Quadratmeter Plexiglas für Trennwände

Um beispielsweise die 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten, wurden unter anderem Bodenmarkierungen angebracht, Obergrenzen für Besprechungsräume definiert, Trennscheiben montiert und Pausenflächen erweitert. „Wir haben mehr als 1000 Quadratmeter Plexiglas für Trenn- und Schutzwände verarbeitet und rund 100 zusätzliche Waschbecken installiert“, so der Werkschef.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch bei der Anreise der Belegschaft überlässt BMW nichts dem Zufall. „Wir haben die Kollegen gebeten, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten und separat anzureisen“, so Betriebsratschef Jens Köhler.

Weg aus der Corona-Krise wird länger dauern als gedacht

Laufen sonst 1100 Fahrzeuge am Tag vom Band, werden es in der Startphase 650 sein. Geschuldet sei das den umfänglichen Hygienemaßnahmen und dem schwierigen Marktumfeld. Der Konzern hat laut Vorstandschef Oliver Zipse im April weltweit nur noch halb so viele Autos verkauft wie im Vorjahresmonat. Der Weg aus der Corona-Krise werde länger dauern als gedacht. Der Konzernchef geht davon aus, dass sich das wirtschaftliche Umfeld erst zwischen Juli und September wieder zu stabilisieren beginnt.

Andere BMW-Werke gehen deshalb nur mit einer Schicht an den Start. Leipzig fährt die Produktion hingegen zweischichtig hoch – allerdings zwei verkürzte Schichten von je sechs Stunden. Im Presswerk hatten die Arbeiten bereits vor drei Wochen wieder begonnen. Es beliefert unter anderen Werke in China mit Karosserieteilen.

Betriebsratschef: Unser Plus ist die Modell-Palette

Alle 5400 fest Angestellten in Leipzig seien wieder voll an Bord, so Köhler. Rund 4500 von ihnen hatte BMW in Kurzarbeit geschickt – bei 93 Prozent des Nettolohns. Köhler: „Das ist alles andere als selbstverständlich. Eine gute Sache.“

Die Belegschaft hoffe jetzt auf eine baldige Rückkehr zur Normalität und darauf, dass die Nachfrage anzieht. „Hilfreich wäre sicherlich ein Konjunkturpaket. Die Unsicherheiten in der Bevölkerung sind noch groß“, so der Leipziger Betriebsratschef. Produziert werden ab dem ersten Tag sämtliche Leipziger Modelle – vom BMW i3 über den BMW 1er und das BMW 2er Gran Coupé bis hin zum BMW M2 Competition. „Allesamt Modelle, die sich vor der Corona-Krise großer Beliebtheit erfreut haben“, so Köhler. Das erste nach dem Neustart vom Band gelaufene Fahrzeug war ein BMW 2er Coupé für einen Kunden in Großbritannien.

Von Andreas Dunte