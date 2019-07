Luxemburg/Leipzig

BMW hat offenbar für sein Werk in Leipzig mehr Investitionshilfe zugesprochen bekommen als erlaubt. Das entschied am Montag der Europäischen Gerichtshof in Luxemburg – und kürzte die ursprünglich bewilligte Summe von 45 auf 17 Millionen Euro zusammen.

Die von BMW und dem Freistaat Sachsen beantragten Rechtsmittel gegen die Entscheidung der EU-Kommission, die Fördermittel entsprechend zu kürzen, werde „in vollem Umfang zurückgewiesen“, hieß es in dem am Montag im Internet veröffentlichte Urteil des obersten EU-Gerichts.

Damit folgte das Gericht der Einschätzung seines Generalanwalt Evgeni Tanchev. Der hatte sich bereits Anfang April in seinem Schlussantrag klar gegen BMW ausgesprochen – und für nun beschlossene Kürzung der Summe. Die gewährte Beihilfe sei viel zu hoch gewesen.

Zurückzahlen muss BMW aber auch nach dem Unterliegen vor Gericht nichts. Denn die umstrittene Summe von 28 Millionen Euro ist nie ausgezahlt worden. Fließen dürfen Fördermittel nach EU-Recht erst, wenn sie von der EU-Kommission genehmigt wurden. Und weil Brüssel den Antrag 2014 nur teilweise genehmigte, wurde auch nicht voll gezahlt.

Von Frank Johannsen