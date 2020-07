Begehrtes Bauland: Wo gibt's noch Platz für Eigenheime im Kreis Leipzig?

Kreis Leipzig

Trotz Corona-Krise bleibt die Suche nach Bauland ungebrochen. Da in Leipzig die Plätze für neue Eigenheime knapp werden und die Quadratmeterpreise hoch sind, suchen viele eine Alternative im Umland. Doch wie sieht in der Region Leipzig die Situation tatsächlich aus? Unsere Serie zeigt eine Auswahl an möglichen Eigenheimstandorten. Nach dem Kreis Nordsachsen und dem Architekten-Interview zur angespannten Immobilienlage in Leipzig geht es in Teil 3 um die Angebote im Kreis Leipzig.

Muldental: Grimma , Naunhof , Wurzen

Grimma:Hier wächst ein neues großes Wohngebiet auf dem Rappenberg. Der erste Bauabschnitt umfasst 2,2 Hektar und ist bereits komplett vergeben. Die 23 Grundstücke, die Mitte Mai an die Häuslebauer übergeben wurden, gingen weg wie warme Semmeln - 60 Interessenten standen dafür an. Die Grundstücke sind zwischen 508 und 1270 Quadratmeter groß, der Quadratmeter erschlossenes Land kostet 105 Euro. Für die Erschließung und Vermarktung des neuen Stadtteils ist die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) verantwortlich. Die Entwicklungsfläche umfasst 16 Hektar. Die Erschließung des weit größeren Teilstücks soll Ende 2021 beginnen. Schon jetzt seien etwa 50 Interessenten gelistet. Nach einem Masterplan gibt es Platz für etwa 75 weitere Eigenheime und einige Mehrfamilienhäuser. Auch eine moderne Kindertagesstätte wird entstehen. Übrigens versüßte die GWB den ersten Familien den Baustart mit einem Kinderbonus. Für jedes Kind wurden vom Kaufpreis 2000 Euro erlassen.

Begehrtes Baugebiet: Am Rappenberg entsteht Grimmas neue Wohnsiedlung mit Eigenheimen und einer modernen Kindertagesstätte. Quelle: Frank Schmidt

Naunhof: Hier wird derzeit am Grillensee der erste Bauabschnitt der künftigen Grünstadt erschlossen, die am Ende eine Fläche von über zwölf Hektar einnehmen soll. Investor ist die Leipziger Beton-Union. Zunächst ist die Errichtung von rund 80 Einfamilienhäusern geplant. Die Grundstücke mit einer Größe von 400 bis 1000 Quadratmetern sind zu 100 Prozent verkauft. Es werden aber noch zwei weitere Bauabschnitte folgen.

Erschließung: In der Straße Zum Grillensee wird zurzeit eine Trinkwasserleitung verlegt, über die das neue Wohngebiet Grünstadt versorgt werden soll. Quelle: Frank Pfeifer

Wurzen: Die Muldestadt hat derzeit zwei größere Eigenheimstandorte in Planung. Hier die Übersicht:„An der Streuobstwiese“, Nemt: Das Wohngebiet im Wurzener Ortsteil Nemt steht kurz vor seiner Erschließung. Laut Stadtverwaltung sollen hier auf der 16 000 Quadratmeter großen Fläche an der Alten Poststraße 17 bis 18 Häuser mit einer Grundstücksfläche von je 600 Quadratmetern entstehen. Das Gelände verkaufte Wurzen bereits an einen Privatinvestor und schloss mit ihm einen sogenannten städtebaulichen Vertrag ab. Eilenburger Straße: Das derzeit größte Erschließungsvorhaben für ein Wohngebiet in Wurzen befindet sich an der Eilenburger Straße (S 11) zwischen der alten Kaserne und der Photovoltaikanlage. Für Bauwillige stehen dann zehn Hektar zur Verfügung. Erst kürzlich verabschiedete der Stadtrat den Bebauungsplan, der jetzt offen gelegt werden muss. Auch bei der Eilenburger Straße will die Stadt das Areal an einen Privatinvestor oder an eine Erschließungsgesellschaft veräußern. Wann hier Häuslebauer loslegen können, steht noch nicht fest. Bennewitz:Die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde Bennewitz ist ungebrochen. In Altenbach „Am Anger“ und „Am Badeteich“ hat der Gemeinderat Baurecht geschaffen. Die Kurzübersicht:Das Areal „Am Anger“ umfasst acht Flurstücke, insgesamt 10700 Quadratmeter Fläche. Das Gebiet „Am Badeteich“ umfasst mittlerweile 10500 Quadratmeter, der Bebauungsplan ermöglicht bis zu elf Wohnbaugrundstücke. Beide Gebiete sind keine Neubaugebiete auf der grünen Wiese, sondern es werden bereits genutzte Flächen weiterentwickelt. Die Gemeinde Bennewitz möchte auf diesem Weg bauwilligen Interessenten Bauland zur Verfügung stellen. Nach aktuellsten Erhebungen gibt es in der Gemeinde Bennewitz einen zusätzlichen Bedarf von circa 80 Grundstücken.

Die Region Borna-Geithain

Borna: Im Norden der Stadt baut die Wohnen-am-Lerchenberg GmbH in der Siedlung Kesselshain Ein- und Zweifamilienhäuser. Insgesamt stehen dabei auf 76 000 Quadratmetern 130 Häuser zum Verkauf. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 400 bis 600 Quadratmetern. Die Investoren setzen auf ein „relativ freies Bauen“. Das bedeutet, dass sich Bauherren mit Hilfe eines sogenannten Konfigurators ihr Haus selbst zusammenstellen können.

Große Pläne in Borna: Frank Preußler, Silke Kühne (beide Florack Bauunternehmung) und Sylvio Weise (BayWa, rechts) von der Wohnen-am-Lerchenberg GmbH waren kurz vor dem ersten Spatenstich im Juni 2019 auf dem künftigen Baugebiet an der Siedlung Kesselshain. Quelle: Nikos Natsidis

Groitzsch: Zwei kleinere Baugebiete sind derzeit in Vorbereitung. Allerdings können die Fläche wohl erst 2021 an Interessenten übergeben werden. An der Oststraße können wahrscheinlich sechs Parzellen entstehen. Für den Bereich Großstolpen-Mitte in einem Ortsteil sieht die Planung neun Bauplätze vor. Die Baulandpreise sind bisher nicht festgelegt.

Pegau: Im Altstadtbereich bietet die Kommune einzelne erschlossene Grundstücke an, die bebaut werden können, auch mit Mehrfamilienhäusern. Im geplanten Wohngebiet „Schlossfabrik“ soll im März 2021 Erschließungsbeginn sein. Es sind mehrere Bauplätze für Eigenheime sowie zwei für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Grundstückspreise stehen noch nicht fest.

Regis-Breitingen: Kurz vorm Abschluss stehen zwei Bauplanungsverfahren. Im städtischen Gebiet „Am Wäldchen“ geht es nur um eine Erweiterung mit vier Parzellen. Im „Wohnpark An der Alten Mühle“ eines privaten Investors könnte nach einigen Verzögerungen nun im Herbst die Erschließung beginnen. Geplant sind 13 Bauplätze zwischen 520 und 863 Quadratmeter. Die Vermarktung läuft längst. Aktuell liegen die Preise bei 95 bis 110 Euro pro Quadratmeter.

Elstertrebnitz: Momentan stehen keine Flächen zur Verfügung. Die Kommune arbeitet daran, ein Areal von gut 20 Hektar für eine Wohnbebauung nutzen zu können.

Neukieritzsch:Im Ortsteil Kahnsdorf der Gemeinde Neukieritzsch können Bauwillige künftig zwischen zwei Seen wohnen. Das Unternehmen Blauhaus erschließt zwischen dem Hainer und dem Kahnsdorfer See gerade den ersten Bauabschnitt des Wohngebietes „ Seewiesen“. Vorläufig werden auf reichlich vier Hektar rund sechzig Bauplätze geschaffen. Bis zu 170 Eigenheime sollen einmal in Kahnsdorf-Nord stehen. Für die erste 61 Grundstücke hat jetzt die Erschließung begonnen. Die Baulandpreise reichen von 220 bis 350 Euro je Quadratmeter. Grundstücke ab 500 Quadratmeter Größe können ab sofort reserviert werden. Baustart für die ersten Häuser soll im ersten Quartal kommenden Jahres sein.

Erster Spatenstich im Wohngebiet Seewiesen Ende April 2020: In Kahnsdorf-Nord (Neukieritzsch) sollen am neuen Eigenheimstandort 170 Häuser gebaut werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburgkommt seit Jahren schon mit dem Ausweisen von Bauland für Eigenheime kaum hinterher. An der Apfelwiese, hinter dem Schützenhaus, auf dem Harzberg waren die Parzellen sprichwörtlich im Handumdrehen weg. Die Kommune ist aber bestrebt, immer wieder neue Bauflächen vorzubereiten. Die Übersicht:

Wolfslückenweg:Auf dem Areal der aufgegebenen Gartenanlage „Waldfrieden“ könnten sieben Eigenheime Platz finden. Demnächst startet die Erschließung. Ende 2020 sollen die ersten Grundstücke zum Verkauf angeboten werden.

Die alte Kleingartenanlage am Wolfslückenweg in Frohburg ist zu einem großen Teil schon beräumt. Hier soll Ende 2020 der Grundstücksverkauf beginnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Kaplanberg: Am Moto-Cross-Weg können perspektivisch fünf, sechs Einfamilienhäuser Platz finden. Der Stadtrat leitete im Mai erste Schritte ein.

Bad Lausick: Platz für drei Dutzend Eigenheime bietet die neue Wohnsiedlung, die in exponierter Lage seit nördlich des Bad Lausicker Kurparks entsteht. Die Kur GmbH löste dafür 3,3 Hektar aus dem Kursondergebiet heraus. Das schwäbische Immobilien-Unternehmen Grundstück & Haus Winkler GmbH. Allerdings sind alle 35 Parzellen verkauft. Die ersten Häuser sind bezogen, zahlreiche im Bau.

Geithain: Weil die Nachfrage nach Bauland in Geithain, aber auch in den Ortsteilen seit Jahren anhaltend hoch ist, forciert die Stadt die Erweiterung oder Entwicklung mehrerer Standorte. Jüngst ausgewiesen und bereits ausgereizt ist die Siedlung Kirschhöhe am südlichen Stadtrand. Die Übersicht:

Südhang: Die Wohnsiedlung, deren erste Eigenheime 2014 errichtet wurden, soll erneut erweitert werden. Die Kommune, die das Areal gemeinsam mit der DCI GmbH entwickelt, hat die Überplanung der Fläche in Auftrag gegeben.

Mehr Platz für Eigenheimbauer: Das Wohngebiet am Südhang in Geithain soll erneut erweitert werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Narsdorf, Am alten Sandweg: 18 Eigenheime können hier entstehen. Nach der Herstellung des Planungsrechts geht es jetzt um die Frage der Erschließung. Die Stadt muss entscheiden, ob sie die selbst übernimmt oder ein Unternehmen beauftragt.

Wickershain: Ein privater Investor bemüht sich um Baurecht für ein Grundstück mit 20 Baufeldern.

Wenigossa: privates Baugebiet mit vier Plätzen

Niedergräfenhain: Fläche für drei Eigenheime

