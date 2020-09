Mühlrose

Etwa 200 Menschen leben im sorbischen Dorf Mühlrose in Ostsachsen. Ein rötlicher Klinkerhof gehört den Schwiegereltern von Ramona Höhn. Wenn im Sommer auf den alten Obstbäumen Äpfel, Kirschen und Pflaumen wachsen, macht Höhn Marmelade daraus. Und sie renoviert. In einigen Jahren will die 37-Jährige mit ihrem Mann und den Kindern auf den Hof ziehen.

Das Problem ist, dass es das sorbische Dorf Mühlrose in Ostsachsen dann wohl nicht mehr gibt. Denn hier, wo jetzt noch Obstbäume stehen, soll bald Kohle gefördert werden.

Seit Sonntag kann Höhn durch die Fenster eine erste Baustelle sehen. Ein Bagger, Zäune und Warnschilder stehen bei den Nachbarn. Die Familie Noack, die darin wohnte, ist seit Anfang des Jahres weg. Ihre zwei Häuser werden jetzt abgerissen. Es ist der Anfang vom Rückbau des Dorfes, unter dem etwa 150 Tonnen Kohle lagern. Der Kohlekonzern Leag, die „ Lausitz Energie Bergbau AG“, will diese Kohle fördern.

Grünen-Fraktionschefin Schubert : „Abriss ist eine Provokation“

Es gibt Menschen, die sagen: Der Kohlekonzern braucht diese Kohle gar nicht. Das Dorf Mühlrose müsse gar nicht rückgebaut werden. Stimmt das? Wird ein Lausitzer Dorf völlig sinnlos abgerissen?

Plötzlich steht da eine Baggerschaufel. Die ersten Häuser in Mühlrose sollen abgerissen werden. Quelle: Bündnis „Alle Dörfer bleiben“

Jemand, der das so sieht, ist Franziska Schubert. Man erreicht die Fraktionsvorsitzende der Grünen im sächsischen Landtag am Dienstag nach ihrer Kabinettssitzung. „Der Kohlekonzern hat keine Genehmigung, das Dorf abzubaggern“, sagt Schubert. Dass nun trotzdem mit dem Abriss zweier Häuser begonnen werde, nennt sie „eine Machtdemonstration und Provokation.“ Denn der Rückbau von Mühlrose sei keineswegs ausgemacht.

Vorwurf: Für Rückbau von Mühlrose fehlt aktualisierter Revierplan

Tatsächlich hat die Leag seit dem vereinbarten bundesweiten Kohleausstieg für das Jahr 2038 noch keinen aktualisierten Revierplan vorgelegt. In diesem muss sie darlegen, wieviel Braunkohle sie bis zum Ausstiegsdatum noch fördern will. Und welche Dörfer dafür weichen müssen. Erst wenn das Sächsische Oberbergamt den Plan genehmigt, wäre der Rückbau von Mühlrose erlaubt.

Das Lausitzer Dorf Mühlrose: Eine Ansammlung einiger alter Klinkerhöfe Quelle: Oliver Killig/dpa

Bislang hat der Kohlekonzern aber nur private Verträge geschlossen. Zum einen mit der Gemeinde Trebendorf. Diese ließ ihr Dorf 2017 anonym über eine Umsiedlung abstimmen. Die Bewohner stimmten mehrheitlich dafür. Seitdem lässt sich die Leag von den einzelnen Bewohnern Verträge gegenzeichnen. In diesen wird vereinbart, dass die Bewohner ihr Dorf verlassen und dafür einen „adäquaten Ersatz“ bekommen: im nahegelegenen Dorf Schleife. Der Kohlekonzern verspricht sogar, den örtlichen Glockenturm in den neuen Ort zu verlegen und das Schwimmbad originalgetreu nachzubauen. Auch der Mühlroser Friedhof soll umgebettet werden.

Parallelen zum Ort Pödelwitz südlich von Leipzig

„Dass jetzt erste Häuser abgerissen werden, ist eine bekannte Masche“, sagt Christopher Laumanns. Der Leipziger engagiert sich im Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ gegen den Abriss von Mühlrose. Derzeitig liegt er mit Bandscheibenvorfall flach. „Der Konzern versucht die Bewohner zu bezahlen und das Dorf verschwinden zu lassen, erst dann beantragt er die Genehmigung“, sagt er. Warum? „Aus Kalkül“, sagt Laumanns. „Gegen den Abriss eines verlassenen Dorfs gibt es weniger Widerstand.“

In den Vorgängen in Mühlrose sieht Laumanns Parallelen zu dem Ort Pödelwitz, südlich von Leipzig. Auch hier schloss die Leag private Verträge mit einigen Bewohnern. Aber 20 Haushalte weigerten sich. Gemeinsam mit Bündnissen wie „Alle Dörfer Bleiben“ widersetzten sie sich dem Kohlekonzern und verhinderten den Rückbau. Dass Pödelwitz erhalten bleibt, ist jetzt sogar im sächsischen Koalitionsvertrag festgehalten.

Mühlrose im Koalitionsvertrag nicht erwähnt

Mühlrose wird im Koalitionsvertrag nicht erwähnt. Dafür steht etwas anderes darin. So dürfen in Sachsen keine Flächen mehr abgesiedelt werden, heißt es darin, „die für den Betrieb der Kraftwerke im Rahmen des Kohlekompromisses nicht benötigt werden.“ Die Frage, ob Mühlrose abgerissen werden darf, entscheidet sich also auch an der Frage, ob die 150 Tonnen Kohle darunter „benötigt“ werden.

Das Dorf Mühlrose – gelegen zwischen Hoyerswerda und Bad Muskau, südlich der sächsisch-brandenburgischen Grenze. Quelle: Google Maps

Wird die Kohle unter Mühlrose benötigt? Die aktuellste Schätzung dazu stammt von Anfang Juli. Erstellt hat sie die Londoner Beraterfirma Ernst & Young im Auftrag des Bundeswirtschaftsministerium. Die Berater rechnen darin vor, wie viel Kohle im sächsischen Boden verbleiben wird, wenn im Jahr 2038 der Kohleausstieg eintritt: 139 Millionen Tonnen. Und damit etwa so viel, wie unter Mühlrose lagert.

Müsste Mühlrose also gar nicht abgerissen werden – weil es die Braunkohle darunter gar nicht mehr ins Kraftwerk schaffen würde? Weil dieses bis dahin längst abgeschaltet ist?

Leag-Sprecher: „Einige stehen am Ende vielleicht ohne Strom da“

Thoralf Schirmer steht im Sturm auf einem Tagebaugelände in der Nähe von Cottbus, als er ins Telefon ruft: „Wenn wir Mühlrose nicht abbaggern, stehen einige sächsische Haushalten am Ende vielleicht ohne Strom da.“

Schirmer ist Sprecher der Leag. Und er ist genervt von Grünen wie Schubert oder Aktivisten wie Laumanns. Vor allem stört er sich an der Interpretation des Gutachtens, die Kohle unter Mühlrose würde gar nicht benötigt. „Es ist nicht so, dass man einfach Tonnen an Kohle zusammenrechnet und dann sagt: Na, die brauchen wir dann nicht mehr“, sagt er.

Das Problem, sagt Schirmer, liege in der unterschiedlichen Qualität von Kohle. Jene unter Mühlrose sei eher hochwertig. Um die minderwertige Kohle aus anderen Abbaugebieten überhaupt zu verheizen zu können, müsse man sie mit der Mühlroser anreichern. Das habe sich in zahlreichen Gutachten bestätigt. „Die Kohle aus Reichwald beispielsweise hinterlässt viel Schlacke und darf nur etwa 40 Prozent unseres Gemischs ausmachen“, sagt Schirmer. „Alles darüber führt zu mehr Emissionen und Verschleiß und die gewonnene Energie, der Strom, wäre unbezahlbar teuer.“

In Berlin sitzt ein Forscher, der sagt: „Ich verstehe, dass die Leag an die Kohle unter Mühlrose will – sonst macht sie ihr Geschäft kaputt.“ Er sagt auch: „ Mühlrose müsste nicht abgerissen werden.“

Forscher: Nur die Politik kann Mühlrose noch retten

Der Forscher heißt Pao-Yu Oei und hat als Diplom-Ingenieur schon das Umweltbundesamt und den sächsischen Landtag in Kohlefragen beraten. Er saß auch in der Kohlekommission. Und er hat an der TU Berlin schon 2013 ausgerechnet, was Sachsen noch an Kohle benötigt. Obwohl der Kohleausstieg noch lange bevorstand, kam Oei damals auf ganz ähnliche Ergebnisse wie im Juli die Beraterfirma Ernst & Young.

Pao-Yu Oei glaubt, dass es sich für die Leag nicht rechnen würde, auf die Kohle unter Mühlrose zu verzichten. Seiner Meinung nach könne das Dorf nur noch einer retten: die sächsische Politik. Durch Subventionen, die teuren Strom aus minderwertiger Kohle verbilligen, ließe sich auf die hochwertige Mühlrose-Kohle verzichten. Viel Hoffnung habe er aber nicht. „Die CDU steht hier traditionell hinter der Kohle“, sagt Pao-Yu Oei.

Grüner Umweltminister Günther will nicht darüber reden

Das Ministerium für Umwelt liegt in Sachsen allerdings in der Hand eines Grünen, bei Wolfram Günther. Reden will er derzeit nicht. Was verständlich ist: In der Koalition mit der eher kohle-freundlichen CDU bahnt sich ein Konflikt an. Ein Mitglied der sächsischen Grünen sagt: „Dass dieses Thema eines Tages zu Spannungen führen wird, war uns allen von Anfang an klar.

Günther lässt über seinen Sprecher immerhin einen Satz ausrichten: „Ob die Kohle unter Mühlrose benötigt wird, wird derzeit von verschiedenen Gutachten in Frage gestellt.“

Wie fragwürdig der Rückbau des Dorfes ist, wird sich im Herbst zeigen. Bis dahin will die Leag eine aktualisierte Revierplanung vorlegen. Damit bewirbt sich der Kohlekonzern um die Erlaubnis, Mühlrose abzubaggern. Bekommt er sie, müssen die verbliebenen Bewohner auch gar nicht mehr gefragt werden: Wer in Deutschland auf Bodenschätzen wohnt, die von der Allgemeinheit benötigt werden, kann einfach enteignet werden.

Das könnte dann auch Ramona Höhn treffen. Höhn ist keine Mühlroserin, sie will aber eine werden. In den kommenden Tagen sollen die beiden Nachbarhäuser abgerissen werden. Viele in Ostsachsen gehen fest davon aus, dass der Hof ihrer Schwiegereltern auch bald dran ist.

„So friedlich wie es in Mühlrose einmal war, ist es nicht mehr“, sagt Höhn. Viele Bewohner würden einander nicht mehr grüßen: Weil viele schon der Umsiedlung zugestimmt hätten – und andere nicht. „Abgerissen ist Mühlrose noch nicht“, sagt Höhn. „Zerstört ist es schon.“

Von Josa Mania-Schlegel