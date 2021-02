Leipzig

Ernüchterung über „Click&Collect“: In Sachsen, das als letztes Bundesland den Bestell- und Abholservice erlaubte, reagieren Händler überwiegend enttäuscht. Nach einer Woche der Mini-Öffnung lautet die erste Bilanz des Einzelhandelverbandes HDE in Sachsen: Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Die Umsätze bleiben gering, vor allem kleine Händler ohne eigenen Internetauftritt profitieren kaum von dem Verkaufsangebot.

Verband: Zulassung von „Click&Collect“ in Sachsen viel zu spät

„Unsere Branche steht mit dem Rücken zur Wand“, sagt René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes (HDE) Sachsen. „Click&Collect“ sei nur ein winziger Tropfen auf dem heißen Stein. „Außerdem ist die Zulassung des Abholsystems in Sachsen viel zu spät gekommen.“

Dass Sachsen als einziges Bundesland das Bestell-und Abholsystem lange Zeit verboten hatte, sei falsch und ignorant gewesen, urteilt Ronny Rühle, Inhaber von vier Modegeschäften in den Städten Großenhain, Meißen und Riesa. Seit Jahren betreibe er neben dem stationären Verkauf auch einen Onlineshop, aber das könne nicht die weggebrochenen Umsätze in den Geschäften ersetzen. Die lange Schließung über Monate habe ihn„um den letzten Notgroschen gebracht“. Helfen könne nur eine schnelle vollständige Öffnung der Läden, sagt Rühle. Gemeinsam mit weiteren Händlern will er das jetzt auf juristischem Weg durchsetzen und Entschädigung erstreiten. Sein Vorwurf: „Die Politik hat uns bislang komplett im Regen stehen lassen.“

Leipzig: Vor allem bei Modehändlern nur geringes Kundeninteresse

Ähnlich verzweifelt beurteilen Händler in Leipzig die prekäre Lage. „Click&Collect ist für uns höchstens eine homöopathische Dosis“, sagt Thomas Oehme, Center Manager der Promenaden Hauptbahnhof. Beim klassischen Innenstadthandel, wie bei den Modehändlern, stoße das Bestellsystem auf wenig Interesse. „Dort möchten die Kunden den Stoff häufig fühlen oder anprobieren. Das Abholen ist mit Ladenöffnungen keinesfalls gleichzusetzen“, sagt Oehme der zugleich Chef von City Leipzig Marketing ist. Er könne zudem nicht verstehen, warum der Handel – im Unterschied zum Friseurhandwerk – weiter nicht öffnen darf. „Ich möchte die Branchen ungern gegeneinander ausspielen. Aber die Ansteckungsrisiken beim Friseur- und Einzelhandelsbesuch sind gleichzusetzen.“

Viele Händler haben gesamtes Erspartes aufgebraucht

Der HDE Sachsen will den Druck auf die Politik mit dem Ziel einer Öffnungsstrategie verstärken. „In unserer Branche herrscht Frustration, riesige Enttäuschung, Verzweiflung, Wut. Mit jedem Tag Lockdown mehr steuern wir in Richtung Insolvenz.“ Viele Händler hätten ihr gesamtes Erspartes aufgebraucht. „Und jetzt kommt die Frühjahrs- und Sommerkollektion. Es muss bestellt werden. Doch wie soll das bezahlt werden?“, fragt Glaser

Bundesweit spricht der HDE inzwischen von 50 000 Händlern, die in der Corona-Krise bereits Konkurs anmelden mussten. Zahlen zu möglichen Insolvenzen in Sachsen gibt es bisher nicht. Doch auch hier gebe es gravierende Umsatzeinbrüche, so . In manchen Branchen wie Textil und Leder ging der Umsatz 2020 im Jahresvergleich um 20 Prozent zurück. Onlinehandel legt hingegen um 20 Prozent zu.

HDE- Vizechefin unterstützt Aktion „Wir machen auf...merksam“

Daher unterstützt der HDE auch die Händleraktion „Wir machen auf…merksam“ . Seit Wochen organisiert auch Anke Krause, Vize-Präsidentin des sächsischen HDE, jeden Montag Aktionen vor ihrem Laden. „Wir wollen wachrütteln und auf die Probleme des Einzelhandels aufmerksam machen“, sagt Krause, die ein Schreibwarengeschäft im Herzen von Freiberg betreibt. „Dieses Geschäft besteht seit 145 Jahren und gerne möchte ich diesen Beruf weiter ausüben, Verkäuferinnen beschäftigen und Lehrlinge ausbilden“, sagt sie. Doch aktuell wisse sie nicht mehr, wie es weitergehen soll. „Und da bin nicht allein.“

„Die Menschen wollen nicht mehr nur bestellen, die wollen raus, die wollen anfassen, ausprobieren und dann kaufen.“ Krause ist sicher: „Die Kunden wollen das Kauferlebnis, nicht Pakete entgegennehmen und dann zurückschicken.“

Von Andreas Dunte und Florian Reinke