Corona-Krise: Zahl der Ausbildungsplätze in Sachsen bricht ein

Die Corona-Krise hat den Ausbildungsmarkt in Sachsen erreicht. Die Betriebe meldeten im April gerade einmal 369 freie Lehrstellen. Ein Einbruch um mehr als die Hälfte. Im Vorjahresmonat waren es 771 und im April 2018 insgesamt 941 freie Plätze, wie die Landesarbeitsagentur auf Nachfrage mitteilt.

Eng könnte es werden, wenn ein Teil der seit Herbst des Vorjahres gemeldeten insgesamt 16 450 freien Lehrstellen (fast ein Zehntel weniger als im Vorjahreszeitraum) wegen der Auswirkungen der Corona-Krise storniert werden. Er hoffe aber, dass die Unternehmen nicht die Zukunft aus den Augen verlieren, sagt Agenturchef Klaus-Peter Hansen. Die sächsische Wirtschaft hab sich bewusst in großem Umfang für Kurzarbeit entschieden und damit ein Statement pro Erhalt ihrer Belegschaften abgegeben, so Hansen. Die betrieblichen Ausbildung gehöre dazu.

„ Hochwasser 2013 überlebt – aber Corona-Krise ist krasser“

Er könne sich dieser Meinung nur anschließen, sagt Friseurmeister Gerd Streitberg. Seine beiden Geschäfte in Leipzig und Grimma hätten die Krise mit voller Wucht zu spüren bekommen. „Ich dachte, wer, wie wir das Hochwasser 2013 überlebt hat, den kann nichts mehr erschüttern. Aber die Corona-Krise ist noch krasser.“ Dennoch will Streitberg weiter ausbilden. „Ich bin seit 20 Jahren am Markt und will mindestens noch so lange im Geschäft bleiben. Ohne Nachwuchs geht es nicht.“

„Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sei fast komplett weggebrochen“

Schwer getroffen hat die Krise auch das Ford Autohaus Schneider in Leipzig. „Ohne den Umsatz in der Werkstatt sehe es noch schlechter aus“, sagt Chefin Nancy Schneider. Denn der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sei fast komplett zum Erliegen gekommen. „Am Telefon und ohne Probefahrt kauft keiner. Hinzu kommt die Unsicherheit in weiten Teilen der Bevölkerung.“ Bange machen kennt die Unternehmerin aber nicht. Aktuell hat die Firma 40 Mitarbeiter. „In dieser Stärke wollen wir auch die Zukunft nach Corona angehen“, so die Chefin. Ab Herbst will das Autohaus deshalb erneut fünf Azubis ausbilden.

Sächsische Regionen unterschiedlich stark betroffen

Die Regionen in Sachsen seien unterschiedlich stark betroffen, meint Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig. Während der Kammerbezirk Chemnitz einen Rückgang bei den eingetragenen Lehrverhältnissen für das neue Ausbildungsjahr um 10,6 Prozent verbucht und der in Dresden sogar um 15 Prozent , verzeichnet der Leipziger ein Plus von 9,5 Prozent. „Es ist wichtig, dass die Wirtschaft wieder schnell in Gang kommt, sonst besteht die Gefahr, dass die Betriebe einen Rückzieher machen oder sogar Ausbildungsverhältnisse vorzeitig beenden“, so Lux.

Gewerkschafter plädiert für ein Sonderprogramm

In Sorge ist auch Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. „Nach massiver Kurzarbeit oder drastischen Umsatzeinbußen werden sich Unternehmen stark überlegen, ob sie im kommenden Ausbildungsjahr wieder ausbilden.“ Der Gewerkschafter plädiert deshalb für ein Sonderprogramm der Auftrags- beziehungsweise Verbundausbildung. „Der Auszubildende erhält einen Vertrag beim Betrieb. Der Betrieb kann aber in den ersten zwölf Monaten die Ausbildung an andere Verbund-Betrieben oder einen Bildungsträger auslagern. Dort werden dann die Jugendlichen vernünftig ausgebildet – und steigen baldmöglich wieder in den Betrieb ein.“

