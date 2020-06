Leipzig

Dirk Vogel ist zufrieden. Die Beschlüsse der Bundesregierung sind ganz nach seinem Geschmack. „Das wird zünden. Das ist ein Konjunkturpaket für unsere Region“, sagt der Projektmanager des AMZ Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen. In keinem anderen Bundesland rüstet die Autoindustrie so stark auf Elektromobilität um wie in Sachsen.

In einer Umfrage unter Zulieferern in Sachsen und Thüringen hatte AMZ nach dem Sinn einer allgemeinen Kaufprämie für alle Neuwagen gefragt. „Pro und Contra waren nahezu gleich verteilt“, so Vogel. Der jetzt in Berlin getroffene Kompromiss spiegele genau die Stimmungslage wider. „Die Autoproduktion ist in Deutschland schon seit dem Jahr 2018 rückläufig, geschuldet der negativen Berichte zum Verbrenner und damit verbundener Zurückhaltung der Käufer. Dies spüren auch die Zulieferer.“

Allgemeine Kaufprämie hätte nur kurzfristigen Schub gebracht

Eine Kaufprämie ähnlich 2009 hätte kurzfristig einen Schub gegeben, aber direkt nach ihrem Auslauf eine um so größere Delle, ist sich Vogel sicher. „Deshalb haben wir von einer allgemeinen Kaufprämie abgeraten. Wir begrüßen die getroffene Lösung, da es langfristig den Wandel begünstigt und damit den Standort Sachsen und ganz Mitteldeutschland attraktiver macht.“

Wichtig sei jetzt das weitere Hochfahren des VW-Werks in Zwickau. Erst mit dem Erreichen der Kammlinie von bis zu 330 000 Fahrzeuge im Jahr 2022 werde Sachsen sein Normalniveau erreicht haben. 45 Prozent aller in Sachsen produzierten Fahrzeuge haben dann einen E-Antrieb.

VW : Sinnvoller Schritt zur Stützung der Konjunktur

VW sieht die ausgeweitete Förderung von Elektro- und Hybridautos als sinnvollen Schritt zur Stützung der Konjunktur und Autobranche in der Corona-Krise. „Wir halten das für einen guten, wichtigen Impuls“, heißt es aus der Unternehmenszentrale in Wolfsburg. Das gesamte Programm der Bundesregierung könne dazu beitragen, „die Menschen in der Krise zu unterstützen und Stimmung und Verhalten positiv zu beeinflussen“. Dazu zählten auch die befristete Senkung der Mehrwertsteuer und neue Investitionen in Forschung sowie Ladenetz-Ausbau bei der E-Mobilität.

Auch BMW-Chef Oliver Zipse begrüßt das Konjunkturpaket und wie er sagt die gesamtwirtschaftliche Wirkung für das Land. „Die beschlossenen Maßnahmen sind ein wertvoller Transformationsbeschleuniger, um noch mehr Kunden für nachhaltige Mobilität zu begeistern“, sagt Zipse. Das Unternehmen habe mit den vollelektrischen Fahrzeugen wie dem BMW i3 oder dem MINI Cooper SE sowie mehr als zehn Plug-in-Hybrid-Modellen „die richtigen Angebote für unsere Kunden im Markt“.

Vollelektrische BMW i3 hat Absatzerwartungen übertroffen

Julia Friedrich, Sprecher im BMW-Werk Leipzig, ergänzt: „Mit dem BMW i3 produzieren wir seit Jahren das erfolgreichste vollelektrisches Premium-Kompaktfahrzeug. Besonders in den Jahren 2018 und 2019 hat der Absatz des BMW i3 unsere Erwartungen übertroffen.“ Dennoch bleibe es abzuwarten, wie sich das Konjunkturpaket auf die Nachfrage nach E-Fahrzeugen auswirkt. Das Leipziger Werk von BMW besitze die Flexibilität, auch beim BMW i3 auf eine sich verändernde Marktfrage kurzfristig reagieren zu können.

Auch er habe die Hoffnung, dass das Konjunkturpaket das Thema E-Mobilität voranbringt. Als Zulieferer für die Autoindustrie würden die Neuen Zahnradwerke Leipzig (NZWL) seit geraumer Zeit die Transformation als Chance sehen und in die neue Technik investieren, sagt Geschäftsleiter Wolfram Bickert. Das sei kein Prozess von heute auf morgen, deshalb will jeder Schritt genau überlegt sein. Bickert nennt deshalb auch die Absenkung der Mehrwertsteuer für sinnvoll. Das komme auch Interessenten von Benzinern und Diesel zu Gute. Verbrenner würden parallel zur E-Mobilität weiterhin eine Rolle spielen.

Für den Automobilstandort Leipzig seien die angekündigten Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität eine gute Nachricht, meint Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig. „Immer stärker setzen die Hersteller auf umweltfreundliche Antriebssysteme. Für die Leipziger Werke ergibt sich damit eine langfristige Zukunftsperspektive, weil auch hier bereits Produktionslinien für E-Autos erfolgreich laufen.“ Die längere Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2030 für Elektrofahrzeuge dürfte weitere Kaufanreize setzen. „Grundvoraussetzung für eine stärkere Marktdurchdringung ist aber ein engagierter Ausbau der Ladeinfrastruktur.“

ifo-Vize begrüßt Investitionen in Landesäuleninfrastruktur

Er sei skeptisch, ob die Innovationsprämie ihren Zweck erfüllt und mehr E-Autos gekauft werden, sagt ifo-Vizechef Joachim Ragnitz in Dresden. Als sinnvoll bezeichnet er es hingegen, dass die Bundesregierung in die Ladesäuleninfrastruktur investieren will. 2,5 Milliarden Euro sind vorgesehen für den Ausbau sowie für Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und Batteriezellfertigung. Ragnitz gibt aber zu bedenken, dass die Effekte nicht sofort zu spüren sein werden, da der Ausbau Zeit kostet.

Gut sei, dass die Regierung nicht auf die Heerscharen der Sachverständigen und Weisen gehört habe, die sich gegen Nachfrageprogramme für die Autoindustrie ausgesprochen hatten, meint Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Allerdings gehen ihm die geplanten Hilfen für die Automobilindustrie nicht weit genug. „Bei der Elektromobilität sind die 6.000 Euro für die rein batteriegetriebenen Autos ein sehr kräftiger Impuls. Mal sehen, inwieweit die Autobauer ihre heutigen Zuschüsse zu den Elektroautoprämien zurückfahren. Das würde ich nicht ausschließen“, so Dudenhöffer. Die Prämie gebe den Elektroautos kräftig Schub, „auch wenn wir eben nur einen kleinen Teilmarkt von vermutlich fünf bis zehn Prozent oder zehn Prozent des Gesamtmarkts anschieben.“ Dem Experten fehlt der große Schub für die restlichen 90 Prozent.

VDA : Einbruch bei Pkw-Neuzulassungen um 50 Prozent

Im Mai sind die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Auskunft des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA) gegenüber dem Vorjahresmonat um 50 Prozent zurückgegangen. Damit bleibt der Markt auch nach Öffnung der Autohäuser weiter sehr schwach.

Der Verband bedauert, dass im beschlossenen Konjunkturpaket die Vorschläge der Automobilindustrie für einen breit angelegten und unmittelbar wirksamen Konjunkturimpuls nur zum Teil aufgenommen wurden. Die auf ein halbes Jahr beschränkte Absenkung der Mehrwertsteuer sowie die Verdopplung des staatlichen Anteils am Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos setzen aber positive Impulse und werden einen Beitrag leisten können, die derzeit sehr schwache Nachfrage am Automobilmarkt in Teilen wieder anzukurbeln.

