Desinfektionsmittel statt Bio-Kraftstoff – Leipziger Firma rüstet um

Leipzig

Schwierigen Zeiten verlangen nach pfiffigen Lösungen. Das sagten sich die Mitarbeiter des Bioenergie-Produzenten Verbio. Neben Atemschutzmasken fehlt allerorten Desinfektionsmittel, weil die Nachfrage in Zeiten von Corona so groß ist und die Produzenten nicht hinterher kommen.

Innerhalb von 14 Tage hat Verbio reagiert und am Standort Zörbig die Produktion auf die Herstellung von Desinfektionsmittel umgerüstet, berichtet Ulrike Kurze, Sprecherin des in Leipzig beheimateten Unternehmens mit Produktionsstätten in Schwedt ( Brandenburg) sowie Bitterfeld und Zörbig (beide Sachsen-Anhalt) .

Produkt aus Biomasse – aber bitte geruchsneutral!

Neben der Umstellung der Linien regelte man die rechtlichen Fragen. Unter anderem musste die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine entsprechende Sondergenehmigung erteilen. Diese ist nötig, um Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion gemäß Empfehlung der WHO herzustellen und an Krankenhäuser und Apotheken auszuliefern zu dürfen, so Kurze.

Größte Herausforderung war es aber, Bioethanol, der als Biokraftstoff verwendet wird, geschmacks- und geruchsneutral herzustellen. „Was sich einfach anhört, war es nicht“, so Kurze. Denn geruchsneutral seien Produkte aus Biomasse im allgemeinen ganz und gar nicht. „Aber es ist dem Team um Geschäftsführer Wolfram Klein in nur wenigen Tagen gelungen.“

Auslieferung in Kanistern zu 10 und 20 Litern

Darüber hinaus musste Verbio kurzfristig eine neue 24-Stunden-Abfüllung und die entsprechende Logistik für handelsübliche Verpackungseinheiten im Desinfektionsmittelbereich einrichten. Geschäftsführer Klein: „Normalerweise liefern wir unser Bioethanol in Tankzügen oder Tank-LKW an unsere Kunden, die Mineralölunternehmen. Jetzt bieten wir Desinfektionsmittel in 10-Liter und 20-Liter Kanistern sowie 220-Liter Fässern an.“

Neben Ethanol stellt Verbio in Schwedt und Bitterfeld auch Pharmaglycerin her – die beiden wichtigsten Grundstoffe für Desinfektionsmittel.

Riesige Nachfrage aus gesamten Bundesgebiet

Seit Dienstag liefert das Unternehmen aus. „Es hat sich in den letzten Tagen herumgesprochen, was wir in Zörbig vorhaben. Der Ansturm ist schon jetzt riesig, sprich es gibt Anfragen von Krankenhäusern und Apotheken aus dem gesamten Bundesgebiet“, so Kurze. Die Preise, zu denen Verbio Desinfektionsmittel verkauft, seien marktüblich.

Aktuell werden 40.000 Liter Desinfektionsmittel pro Woche hergestellt. Verbio will die Produktionsmengen sukzessive weiter hochfahren. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingeschränkten privaten und geschäftlichen Mobilität ist nach Einschätzung des Leipziger Unternehmens zumindest vorübergehend mit einem Rückgang der im Verkehrsbereich benötigten Bioethanolmengen zu rechnen. Also: Freie Fahrt für die Desinfektionsmittelproduktion.

Von Andreas Dunte