Leipzig

Die Leipziger setzen bei der Vermögensbildung verstärkt auf die Börse. „Bei weiterhin historisch niedrigen Zinsen setzt sich der Trend zu Aktien und Aktienfonds fort“, berichtete Markus Wägner, der das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Ostdeutschland leitet. So habe sich das Depotvolumen beim größten bundesrepublikanischen Kreditinstitut in der Region Leipzig 2020 im Vergleich zum Jahr davor um elf Prozent auf 808 Millionen Euro erhöht. In der Region Ost habe es einen Zuwachs um neun Prozent auf 16,4 Milliarden Euro gegeben. „Wir blicken bei der Anlage in Kapitalmarktprodukte auf ein sehr gutes Jahr zurück“, kommentierte Wägner.

Für den Vermögensaufbau sind seiner Ansicht nach Wertpapier-Sparpläne besonders geeignet. So hätten sich 2020 in der Region mehr als 10.000 Kunden dafür entschieden. Dagegen sei es wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus im Allgemeinen nicht sinnvoll, hohe Einlagenbestände auf laufenden Konten zu halten.

Bank hilft bei der Umwandlung von Einlagen in Kapitalanlagen

Wir wollen unseren Kunden generell dabei helfen, dass sie auch im zurzeit schwierigen Zinsumfeld Vermögen aufbauen, vergrößern und sichern können“, so Wägner. Seit Mitte des vergangenen Jahres berechnet die Bank bei Neuverträgen pro Konto ab 100.000 Euro Verwahrentgelte. Wägner: „Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, Negativzinsen an unsere Kunden weiter zu reichen. Wir möchten Wege zeigen, auf denen die Kunden trotz Negativzinsen ihr Geld noch rentierlich anlegen können.“ Dazu gehöre unter anderem die Umwandlung von Einlagen in Kapitalanlagen, etwa in Investmentfonds. Immer häufiger beschäftigten sich die Kunden dabei mit nachhaltigen Geldanlagen. Bei diesen ESG-Anlagen stehen die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung im Mittelpunkt.

Ungebrochen sei auch der Trend zu den eigenen vier Wänden. Der Zuwachs bei Baufinanzierungen zeige sich allein in der Stadt Leipzig in einem Neugeschäftsvolumen von über 200 Millionen Euro ab. was einer Steigerung um gut fünf Prozent entspreche. „Wir erleben, dass in der Corona-Pandemie die Vorteile der eigenen vier Wände vielen Menschen besonders bewusst werden“, so Wägner. Hinzu komme, dass infolge der diversen Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen im Jahr 2020 deutlich mehr in die Verschönerung und den Ausbau des Eigenheims oder der Eigentumswohnung investiert worden sei.

Videoberatung wird in Coronazeiten immer wichtiger

Auch in diesen für viele Unternehmen schwierigen Pandemie-Zeiten ist die Deutsche Bank gewachsen. Das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug den Angaben zufolge Ende vorigen Jahres in Leipzig 4,3 Milliarden Euro und in der Region Ost 72,5 Milliarden Euro. Das ist eine Zunahme um sechs beziehungsweise vier Prozent. Die Deutsche Bank betreut in der Region Leipzig 85.000 Kunden und beschäftigt 1100 Mitarbeitende.

Rund 40 davon sind im regionalen Beratungscenter in Schkeuditz tätig. Sie bieten Beratung per Telefon oder Video auch über die üblichen Öffnungszeiten an. Hier habe es eine Verbesserung um 24 Prozent gegeben, berichtet Wägner.

„Unser Filialgeschäft bleibt das Rückgrat, aber bei den digitalen Zugangswegen werden wir weitere, zum Teil deutliche Zuwächse sehen.“ Wägner sagte, die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, den Kunden neue und moderne Zugangswege zur Bank sowie bequeme und sichere bargeldlose Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Für den höheren Beratungsbedarf habe sich im Geschäft mit privaten Kunden in Leipzig sowie der gesamten Region neben der Filiale vor allem die qualifizierte Videoberatung für klassische Finanzprodukte wie Konto, Privatkredit oder die Baufinanzierung etabliert. Die Mobile App sei mittlerweile der am meisten genutzte digitale Zugangsweg zur Bank mit einem Zuwachs bei den Nutzer- und Zugriffszahlen von 35 Prozent.

Von LVZ