Leipzig/Zwickau

Für die rund 10.000 Mitarbeiter bei der Volkswagen Sachsen GmbH stehen Veränderungen ins Haus. Die drei Werke in Zwickau, Dresden und Chemnitz sollen künftig zur AG gehören.

Hintergrund ist, dass unter dem Dach der Volkswagen AG eine Aufteilung in fahrzeugbauende und komponentenfertigende Standorte gibt, wie ein Sprecher des sächsischen Autobauers der LVZ sagte.

Anzeige

VW will weltweit klare Strukturen schaffen

In Sachsen ist das bislang noch nicht erfolgt. Die Wolfsburger wollen damit eine weltweit klare Struktur in der strategischen, finanziellen und operativen Steuerung der zwei Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Group Components schaffen.

Erforderlich werde die Aufteilung durch die begonnene Transformation, insbesondere die Umstellung hin zu alternativen Antriebssystemen. Durch die Veränderung der Strukturen in Sachsen wolle man die Wettbewerbsfähigkeit der drei Werke nachhaltig sichern. So kommen Zwickau und Dresden zu Volkswagen Pkw, während Chemnitz Teil von Volkswagen Group Components werden soll.

IG Metall hofft auf 35-Stunden-Woche für die Werke

Die Verhandlungen dazu unter anderem mit Vertretern der Arbeitnehmer sollen Anfang kommenden Jahres beginnen und könnten einige Monate dauern, so der Sprecher weiter.

Von Gewerkschaftsseite wird das Ansinnen begrüßt, da damit die VW-Beschäftigten in Sachsen in den Genuss der Tarifbedingungen der Volkswagen AG kämen. Allerdings wäre es besser, die Angleichung zwischen Ost und West über Flächentarifverträge zu lösen, sagte Thomas Knabel, Geschäftsführer der IG Metall Zwickau. Dazu sei die Arbeitgeberseite aber bisher nicht bereit gewesen. Ein Knackpunkt ist die Wochenarbeitszeit. Für die Beschäftigten in Sachsen gelte die 38-Stunden-Woche, in der westdeutschen Metallindustrie betrage die Arbeitszeit dagegen nur 35 Stunden. „Das Thema muss gelöst werden“, sagte Knabel. „Notfalls Betrieb für Betrieb.“ Das sich der Autobauer Volkswagen dieser Verantwortung nun stelle, sei richtig.

Zwickau ist in diesem Jahr als erstes VW-Werk weltweit komplett auf die Fertigung von E-Mobilen umgestellt worden. Auch in Dresden läuft der Stromer ID.3 vom Band. In Chemnitz werden Motoren, Ausgleichswellen und Ventiltriebmodulen für Verbrenner hergestellt.

Von Andreas Dunte und Andreas Hummel