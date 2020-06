Sachsens bestes Start-up überzeugt mit Gesundheitsidee

Leipzig

And the winner is: Scanacs GmbH. Die Dresdner haben im Wettbewerb zu „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ den Sonderpreises „ Sachsen gründet – Start-up 2020“ gewonnen. Die junge Firma konnte das Publikum in der Online-Abstimmung am besten mit ihrer Geschäftsidee überzeugen und darf sich nun über 60.000 Euro Medialeistung freuen. Der Sonderpreis, der dem jungen Unternehmen beim Start zu mehr Öffentlichkeit verhelfen soll, wird am kommenden Freitag im Rahmen des Wettbewerbs „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ verliehen.

Der alljährlich Wettbewerb ist eine Initiative der „ Sächsischen Zeitung“, der „Freien Presse“, der „ Leipziger Volkszeitung“ und des MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG, der LBBW und der Gesundheitskasse AOK Plus.

Firmen stellten Gründeridee im Kurz-Video vor

In den vergangenen Jahren wurde der Gründerpreis vom Publikum der Preisgala des Wettbewerbs „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ gewählt. Zuvor hatten die Finalisten drei Minuten Zeit, ihre Geschäftsidee dem Galapublikum vorzustellen – Pitch nennt sich das Verfahren. Doch die Corona-Krise hat diesem Vorgang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Keine Gala, also auch kein Pitch. Aus diesem Grund wurde erstmals per Online-Voting abgestimmt. Eine Woche lang hatte das Publikum die Möglichkeit, sich für einen der vier Finalisten zu entscheiden. Die jungen Unternehmer hatten jeweils 90 Sekunden Zeit, um das Publikum im Internet per Videobotschaft zu überzeugen.

Die Dresdner Firma Scanacs holte den Sieg vor madebymade, FlyNex und Supratix.

Scanacs digitalisiert komplizierten Abrechnungsprozess

Die Scanacs GmbH will die Abrechnung im Gesundheitswesen durch moderne IT-Technik vereinfachen. Derzeit stellt sich immer noch die Frage: Erstattet die Krankenkasse das verschriebene und in der Apotheke abgeholte Medikament oder nicht? Die Klärung dieser Frage zieht sich aktuell mehr als zwölf Monate hin – bei rund 750 Millionen Arzneimittelverordnungen pro Jahr. „Damit machen wir Schluss“, sagt Frank Böhme, Geschäftsführer der Dresdner Scanacs GmbH. „Wir haben einen der aufwändigsten und teuersten Prozesse im deutschen Gesundheitswesen digitalisiert.“

System erleichtert Kommunikation mit den Krankenkassen

„Dieser lange Abrechnungs- und Prüfprozess kostet auf Seiten der Apotheken jährlich rund 100 Millionen Euro, auf Seiten der Krankenkassen rund 50 Millionen Euro“, so Böhme. „Wir beschleunigen alles und senken dadurch die Kosten.“ Scanacs hat dazu eine digitale Plattform entwickelt, die mit den etablierten Apotheken-Softwares kompatibel ist und es ermöglicht, ärztliche Verordnungen in Echtzeit bei der Arzneimittelabgabe auf ihre Erstattungsfähigkeit hin zu prüfen. So erhalten Apotheker, Krankenkassen und Patienten bereits vor Abgabe des Medikaments Klarheit. Apotheker und Krankenkassenmitarbeiter können zudem über ein Ticketsystem direkt miteinander kommunizieren. „Wir ersparen Patienten unnötige Wege und entlasten Apotheken und Krankenkassen in ihrer täglichen Arbeit, was ihnen wiederum mehr Zeit für ihre Patienten verschafft“, sagt der Scanacs-Chef.

Erste große Erfolge kann das 20-köpfige Team um Böhme bereits feiern: Krankenkassen wie die AOK Plus, Barmer, Techniker Krankenkasse, hkk sowie die Siemens BKK setzen auf die Plattform, und auch im Apothekenmarkt gibt es mehrere große Kooperationen. Böhmes Ziel: „In diesem Jahr möchten wir mindestens 50 Prozent der Apotheken und 75 Prozent der gesetzlich Versicherten für uns gewinnen.“

Zu den Gratulanten gehört auch der Sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig, der auch Schirmherr des Gründerpreises ist: „Wir beglückwünschen die Scanacs GmbH. Die sächsische Wirtschaft profitiert sehr von Betrieben, die mit voller Innovationskraft und unternehmerischem Mut vorangehen. Sie schaffen mit ihren Ideen neue Arbeitsplätze mit spannenden Perspektiven und somit beste Zukunftsaussichten für unseren Freistaat. Dafür danke ich Ihnen.“

