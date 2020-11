Leipzig

Die Sachsen fahren immer häufiger Elektroautos. Seit November vergangenen Jahres wurden im Freistaat 8573 Anträge auf die Förderung von Elektroautos durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA) bewilligt, wie ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage mitteilte. In Thüringen waren es 5948 und in Sachsen-Anhalt 4061. Bayern führt das Ranking (58.882) an. Deutschlandweit wurden 318.694 Anträge bewilligt.

Von den Anträgen in Sachsen beziehen sich 4802 auf Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und 3765 auf Plug-In-Hybride.

Antragsrekord auf Förderung im Oktober

Bundesweit hat die Nachfrage nach den Stromern weiter Fahrt aufgenommen. Allein im Oktober sind 32.324 solcher Anträge eingereicht worden. Damit gab es den vierten Monat in Folge einen Antragsrekord, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums der LVZ mitteilte. „Im Oktober wurden dreimal so viele Anträge gestellt wie im Vorjahresmonat 2019.“ Laut Kraftfahrt-Bundesamt liegt der Anteil von Stromern an allen Neuzulassungen in Deutschland bei 8,4 Prozent.

Beim zuständigen BAFA arbeite man mit Hochdruck daran, alle Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten: „Es wird jetzt 40 Prozent mehr Personal für die Bearbeitung der Anträge eingesetzt“, so die Sprecherin weiter.

Bund bessert bei Antragsverfahren nach

Zudem solle ab dem 16. November die Kombination des „Umweltbonus“ zur Förderung von reinen E-Autos sowie Hybrid- und Wasserstoff-Fahrzeugen mit anderen öffentlichen Förderprogrammen wieder möglich sein. Seit Februar gebe es ein einfacheres einstufiges Antragsverfahren, das effizienter und bürgerfreundlicher gestaltet sei. „Alle arbeiten mit Hochdruck daran, dass die große Nachfrage nach dem Umweltbonus mit Innovationsprämie mehr und mehr auf unseren Straßen sichtbar wird.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte für Verärgerung gesorgt, da zwar die Kaufprämie für E-Autos im Zuge des Corona-Hilfspakets auf bis zu 9000 Euro erhöht wurde, aber die Kombination mit zahlreichen Sonderprogrammen von Bund, Ländern und Kommunen nicht mehr zugelassen wurde. Ab dem 16. November ist es jetzt Käufern wieder möglich, neben der Kaufprämie des Bundes auch Förderungen etwa von Ländern in Anspruch zu nehmen.

Prämie für E-Autos ist bei 2021 befristet

9000 Euro Zuschuss gibt es für reine Elektroautos mit einem Listenpreis bis 40.000 Euro. Für Plug-In-Hybride sind es 6750 Euro. Bei Fahrzeugen über 40.000 Euro beträgt die Prämie 7500 Euro für reine Elektroautos und 5625 Euro für Hybridautos. Die Prämie gilt für Fahrzeuge, die ab dem 4. Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis 31. Dezember 2021 befristet. Autokäufer können ihre Anträge beim BAFA stellen, das hierfür auch ein Info-Telefon (06196 908-1009) eingerichtet hat.

Von Andreas Dunte