Frankfurt am Main

Im März wurden hierzulande 34.474 reine Elektroautos (BEV) neu zugelassen. Gemessen am schrumpfenden Gesamtmarkt ist das viel. Gemessen am Ziel der Bundesregierung ist es wenig. 15 Millionen Voll-Elektrische sollen im Jahr 2030 auf der Straße sein. Das bedeutet, die Zahl der monatlichen Neuzulassungen müsste im Schnitt fast vervierfacht werden. Unerreichbar ist das nicht.

Die Elektromobilität hat das Potenzial, eine enorme Dynamik zu entwickeln. Wenn nämlich die Stückzahlen der E-Autos steigen und damit insbesondere die Batterien billiger werden. Ob dieser Effekt eintritt, kann aber niemand mit Sicherheit sagen. Aktuell werden Batterien eher teurer, weil die Nachfrage schneller steigt als der Ausbau der Fertigungskapazitäten.

Und wenn sich die Spritpreise wieder auf einem niedrigen Niveau einpendeln, könnten die Verbrenner eine Renaissance erleben, zumal die Bundesregierung die Förderung für die BEV vom nächsten Jahr an kürzen will – in welchem Maß, ist noch unklar.

Fest steht: Bei zu starkem Stutzen, wird dem Elektro-Boom der Stecker gezogen. Will die Bundesregierung das 15-Millionen-Ziel nicht in unerreichbare Ferne entschwinden lassen, muss sie deshalb so schnell wie möglich eine klare Ansage machen, wo‘s es 2023 mit der Förderung hingeht. Zweitens muss die Kaufprämie den höheren Anschaffungspreis eines Elektrischen inklusive eines Sicherheitsabstandes kompensieren. Dazu braucht‘s ein flexibles Instrument. Am einfachsten wäre eine Art negative Umweltprämie: Eine höhere Mehrwertsteuer für Verbrenner, die jedes Jahr neu justiert und hoffentlich schnell wieder gestrichen werden kann.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND