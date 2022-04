Das „Osterpaket“ der Bundesregierung könne dem Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen einen echten „Push“ geben, glaubt BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Allerdings reichen schnelle Genehmigungsverfahren allein nicht aus, schreibt sie in der RND-Kolumne „Greenformation“. Denn nun fehle es an Fachkräften, damit all die Wind- und Solarparks schnell ans Netz gehen können.