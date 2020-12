Schlange stehen für besseren Schutz: Menschen über 60 und mit Vorerkrankungen erhalten kostenlos FFP2-Schutzmasken in Apotheken. In einigen Apotheken waren die Masken schnell vergriffen, andere warteten noch auf Lieferung.

Ausgabe der Atemschutzmasken in der Apotheke am Lindenauer Markt in Leipzig. Quelle: André Kempner