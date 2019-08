Die Mitarbeiter von DHL am Flughafen Leipzig/Halle müssen am Mittwoch Platz machen: Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt zur erste Nationalen Luftfahrtkonferenz mit 500 Teilnehmern in den DHL-Hangar in Schkeuditz ein. Die Wartungsarbeiten an den Frachtfliegern gehen trotzdem weiter.