Bank-Mitarbeiter streiken in Schkeuditz

Schkeuditz

Arbeitskampf am Dienstag in Schkeuditz: Teile der Belegschaft der „ KEBA Gesellschaft für Interne Services“, eine Tochterfirma der Deutschen Bank, streiken. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Belegschaft ein Anheben der Grundentgelte um sechs Prozent, mindestens 150 Euro, ab 1. April 2020. Zudem soll den Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben werden, einen Teil des erhöhten Entgeltes in „freie Zeit“ umzuwandeln.

Am Streik haben sich etwa 120 Mitarbeiter beteiligt. Am Mittwoch soll die nächste Verhandlungsrunde starten. „Die Beschäftigten erwarten von der Arbeitgeberseite konstruktive Vorschläge, um zu einem Abschluss zu gelangen“, sagte der Fachbereichsleiter für den Finanzdienstleistungssektor von Verdi, Marcus Borck.

Von lp