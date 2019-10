Ein Großhändler für internationale Spezialitäten ruft " Cheddar Medium" des Herstellers Belton Farm UK zurück. In der Verpackung eines Käses seien zwei Glassplitter gefunden worden, so eine Kundeninformation. Verkauft wurde der Käse nach Herstellerangaben an Bedientheken und Cabrio-Theken zur Selbstbedienung.

Kunden bekommen laut dem Hersteller den Kaufpreis erstattet, wenn sie die Ware zurückbringen. Betroffen ist Cheddar, der ab dem 20. September verkauft wurde.