Der Tag begann ganz normal. Hartmut Bunsen schnappte sich am Donnerstag wie jeden Morgen den Hund, um mit ihm die übliche Dreiviertelstunde Gassi zu gehen. Bei der Rückkehr erwartete den langjährigen Präsidenten des Unternehmerverbandes Sachsen eine Überraschung: Ruderfreunde warteten vor seinem Haus und brachten ihm ein Ständchen. Hartmut Bunsen, ein Leipziger Vollblut-Unternehmer, wurde am Donnerstag 80 Jahre alt.

Schwer an Corona erkrankt

Eigentlich wollte der diplomierte Ingenieur seinen Ehrentag groß begehen. Doch das Corona-Virus machte allen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Bunsen störte es nicht. „Dann wird die Feier eben nachgeholt.“ Vielleicht, sagte er im Gespräch mit der LVZ, das fast pausenlos von Glückwunsch-Anrufen unterbrochen wurde, sehe er das deshalb so gelassen, weil er selbst im Frühjahr schwer an Corona erkrankt war. Er lag wochenlang auf der Intensivstation, besiegte das „bösartige und gefährliche“ Virus aber auch dank seiner eisernen Willenskraft. „Es war ganz schön knapp.“ Gesundheit sei eben das wichtigste, was man haben könne.

Messebranche leidet unter Pandemie

Inzwischen ist der verheiratete Vater von drei Kindern genesen. Er spielt wieder regelmäßig Tennis, sitzt häufig am Schreibtisch der von ihm gegründeten Messeprojekt GmbH. Er formte den Leipziger Betrieb zu einem der erfolgreichsten Messebauer Europas. Inzwischen führen seine Kinder die Geschäfte. Aber so ganz loslassen kann er halt nicht. Da momentan die Messebranche erneut zum kompletten Stillstand gekommen ist, sind der Firma massiv Aufträge weggebrochen, lediglich die Tischlerei hat noch gut zu tun. „Aber wir werden durchhalten“, lässt sich Bunsen auch davon nicht unterkriegen.

Kritik an Gießkannen-Förderung

Nicht so recht verstehen mag er das Ausmaß der von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen für die zwangsweise geschlossenen Gaststätten. „Ich hätte diese Hilfen nur an die Firmen ausgezahlt, die ein gutes Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt hatten.“ Die Unterstützung mit der Gießkanne sei der falsche Weg.

Dass er gesundheitlich wieder voll auf dem Posten ist, hat ihm vor Kurzem sein Kardiologe bescheinigt. So wird Bunsen am Sonntag in die Klinik gehen, um tags darauf am rechten Knie operiert zu werden. Das hat er als langjähriger Ruder- und Handballsportler („Ich war Kreisläufer, und da fällt man häufig auf die Knie“) arg in Mitleidenschaft gezogen.

