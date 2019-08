Leipzig

Es geht heiß her in der letzten Woche vor der Landtagswahl in Sachsen – im Wahlkampffinale der Parteien ebenso wie auf dem Thermometer. Anhaltende Hitze und Trockenheit könnten sich auch deutlich auf die Wahlentscheidungen auswirken, wie die aktuelle Umfrage der Leipziger Volkszeitung ergab.

Zwei Drittel der Befragten rechnen damit, dass der Klimawandel bei der Wahl am Sonntag eine Rolle spielen wird. Noch verbreiteter ist diese Ansicht unter den weiblichen Befragten (71 Prozent) und unter Akademikern (72 Prozent). Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (56 Prozent) würde nur eine Partei wählen, die sich für mehr Umweltschutz einsetzt.

Große Mehrheit sieht Existenzbedrohung

Die Ansichten zum Klimaschutz driften allerdings je nach politischem Lager deutlich auseinander. Der Aussage, dass Klimawandel unsere Existenz bedroht, stimmen in der LVZ-Umfrage fast alle Grünen-Wähler (98 Prozent) zu. Auch die weitaus meisten Wähler der SPD (93 Prozent) und der Linken (90 Prozent) sind dieser Ansicht. Von den Unionsanhängern bestreiten 17 Prozent eine existenzielle Bedrohung, bei den Freien Demokraten verneinen es 29 Prozent und bei den AfD-Anhängern 33 Prozent, bei den übrigen Parteien sind es 34 Prozent. Doch selbst 58 Prozent der AfD-Anhänger nehmen den Klimawandel nach eigener Aussage sehr ernst.

Plastikflut in allen Lagern unbeliebt

Wenn es aber um konkrete Handlungsschritte oder persönliche Einschränkungen geht, werden die Unterschiede deutlich. Auf Flugreisen würden immerhin vier von fünf Grünen-Wählern verzichten, bei den Linken wären dazu 70 Prozent, bei der SPD 68 Prozent und bei der CDU 56 Prozent bereit. Von den AfD-Anhängern erklärt sich kaum noch jeder Zweite (48 Prozent) zu einem Verzicht bereit, bei der FDP sind es nur 46 Prozent.

Überraschend hoch ist die Zustimmung in fast allen Lagern, wenn es darum geht, zugunsten des Umweltschutzes Plastikverpackungen abzuschaffen. Diesem Schritt stimmen Anhänger der Grünen und Linken zu 94 Prozent zu, dicht auf folgen CDU (89), SPD (84) und AfD (80 Prozent). Während nur reichlich zwei Drittel (68 Prozent) der FDP-Anhänger auf Plastik verzichten würde, sind es bei den anderen Parteien 92 Prozent.

Wie die Umfrage durchgeführt wurde

Für die Umfrage der LVZ wurden vom 8. bis 15. August genau 700 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus ganz Sachsen befragt. Die Interviews erfolgten durch die Leipziger IM Field GmbH in Kooperation mit dem Markt- und Meinungsforscher Andreas Czaplicki.

„ Plastikverpackungen erscheinen den meisten offenbar als kleiner Schritt mit großer Wirkung“, sagt er mit Blick auf die teils recht hohen Zustimmungswerte. „Um zu beurteilen, wie ehrlich der Verzicht gemeint ist, mag sich jeder selbstkritisch fragen, welche Produkte beim Einkauf in den Wagen wandern und welche in der Obst- und Gemüsetheke liegen bleiben.“

Höhere Steuern für Umweltschutz polarisieren

Am deutlichsten weichen die Antworten bei der Frage voneinander ab, ob man für mehr Klimaschutz auch höhere Steuern zahlen würde. Dazu wären drei Viertel der Grünen-Wähler bereit. In großen Abständen folgen Anhänger der Linken (64 Prozent), SPD (54), der CDU (51) und der übrigen Parteien (50). Am geringsten ist die Bereitschaft zu höheren Klima-Steuern bei Anhängern der FDP (25 ) und der AfD (15 Prozent).

Diese teilweise recht hohe Akzeptanz macht den Meinungsforscher skeptisch: „In einer Umfrage Steuererhöhungen für die Umwelt zu akzeptieren, ist leicht und tut nicht weh“, gibt Czaplicki zu bedenken. „Wie groß ist die Akzeptanz aber, wenn eine Steuererhöhung zu spürbaren Belastungen führt?“

