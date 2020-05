Schaudt Mikrosa in Leipzig vor dem Aus – IG Metall will um die 100 Jobs kämpfen

Leipzig

Bei dem Leipziger Maschinenbauer Schaudt-Mikrosa sollen die Lichter ausgehen. Die Mutter in der Schweiz, die United Grinding Group, hat der Belegschaft ihren Entschluss am Mittwoch verkündet. Die wirtschaftliche Lage hätte sich auf Grund der Corona-Krise verschlechtert. „Uns ist bewusst, dass die beabsichtigte Schließung des Werkes in Leipzig ein schmerzhafter Schritt ist. Wir glauben dennoch, dass er im aktuellen Umfeld leider unausweichlich geworden ist“, teilte die Geschäftsführung schriftlich während einer Informationsveranstaltung mit.

Mitarbeiter legten spontan ihre Arbeit nieder

Spontan hätten die Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt und sie vorerst nicht wieder aufgenommen, heißt es bei der IG Metall Leipzig. Deren Erster Bevollmächtigter Bernd Kruppa: „Wir können die Reaktion der Belegschaft gut verstehen.“ Zuletzt hätte es noch Hoffnung gegeben, die drohende Schließung abwenden zu können.

Laut Kruppa sind 100 der bisher 160 Mitarbeiter am Standort von der Einstellung der Produktion betroffen. Dass der Kundendienst mit 60 Jobs erhalten bleibt, sei kein wirklicher Trost. Wenn keine neuen Maschinen mehr gebaut werden, würde es irgendwann auch keine mehr geben, die gewartet werden müssen. Aus seiner Sicht ist das Thema Corona nur vorgeschoben. Er befürchtet, dass die Schweizer United Grinding Group (ehemals Schleifring) das Know-how aus Leipzig nutzen werde, um zumindest einen Teil der Maschinen anderswo zu bauen.

IG Metall hatte Investitions- und Produktperspektiven ausgearbeitet

Die IG Metall hatte gemeinsam mit dem Betriebsrat ein „Moratorium für einen fairen Wandel“ vorgeschlagen und Investitions- und Produktperspektiven für Standort und Beschäftigte ausgearbeitet. Die Unternehmensleitung habe die Schließung verkündet, ohne vorher die Alternativvorschläge überhaupt zu prüfen. „Das ist nicht nur ideenlos, sondern respektlos gegenüber den Mitarbeitern.“ Bei Schaudt-Mikrosa arbeiteten hoch qualifizierte Mitarbeiter. „Solche Spitzenjobs müssen wir in Sachsen halten. Wir können nicht zusehen, wie das wegbricht und das Know-how abfließt.“

Der IG-Metall-Chef zeigte sich kämpferisch: „Der Drops ist noch lange nicht gelutscht.“ Wenn die Schweizer Holding nicht nach Alternativen suche, dann werde die Gewerkschaft an der Seite der Mitarbeiter Lösungen außerhalb des Konsortiums in Betracht ziehen. Die IG Metall hat bereits im Februar Vorschläge zur Gründung einer sächsischen Industrie-Holding vorgelegt. Sie soll mit Unterstützung von Landesmitteln einen verantwortungsvollen Rahmen für gefährdete Unternehmen liefern, um Umstrukturierungsmaßnahmen clever umzusetzen, heißt es.

Die sächsischen Industrie-Holding soll generell als Schutzschirm für bedrohten Maschinenbauer im Freistaat dienen. Denn nicht nur Schaudt-Mikrosa habe unter dem Wandel der Autoindustrie zu leiden. „Gut ein Drittel der Unternehmen in der Region hat keine ausreichende Strategie, um die Transformation zu bewältigen“, so der Gewerkschafter.

Gewerkschaft rechnet mit Solidaritätsaktionen anderer Leipziger Firmen

Wie es heißt, wolle man schon in der kommenden Woche „auf intelligente und kreative Aktionen“ setzen. Gute Erfahren habe man damit schon bei vergangenen Auseinandersetzungen gemacht – „etwa bei Siemens und den Gusswerken“, so Kruppa. Die Gewerkschaft rechnet auch mit Solidaritätsaktionen von Belegschaften anderer Betriebe in Leipzig und Umgebung. Auch will man das wirtschaftliche und wissenschaftliche Potenzial Leipzigs mobilisieren, von den Universitäten bis hin zu den Instituten und Kultureinrichtungen. Dabei rechnet die Gewerkschaft auch mit der Unterstützung langjähriger Kunden aus der Automobilindustrie und darüber hinaus.

Schaudt-Mikrosa rüstet die Autoindustrie aus, etwa mit Schleifmaschinen für Nocken- und Kurbelwellen. Bei den Nockenwellenschleifmaschinen ist Schaudt sogar Weltmarktführer. Doch weil E-Autos ohne Nocken- und Kurbelwelle auskommen, stockt die Nachfrage nach neuen Maschinen.

